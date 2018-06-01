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Yaşlıları 'oğul- torun' tuzağı ile dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde, yaşlı insanları arayarak kendilerini 'oğlu' veya 'torunu' olarak tanıtıp kandırarak yaklaşık 100 bin TL alan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı.

Yaşlıları 'oğul- torun' tuzağı ile dolandırdılar

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nde, yaşlı insanları arayarak kendilerini 'oğlu' veya 'torunu' olarak tanıtıp kandırarak yaklaşık 100 bin TL alan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı.
Telefon dolandırıcıları, İzmit ve Derince'de belirledikleri yaşlı kişileri arayarak kendilerini oğulları ve torunları olarak tanıtıp, "Kredi borcum var. Acil paraya ihtiyacım var. Arkadaşımı gönderiyorum parayı ona verin" diyerek kandırdı. Dolandırıldıklarından habersiz olan kişiler gelen kişilere paraları verdi. Telefon dolandırıcıları aynı yöntemle 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL aldı.
Vatandaşların şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin parayı almaya gelirken kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kiralandığı belirlenen otomobil takibe alınarak Başiskele ilçesinde trafik kesilerek durduruldu. R.D.(43), E.K.(43), ve M.K.(39) gözaltına alınırken, çok sayıda telefon hattı ele geçirildi. Daha önce benzer suçlardan sabıkaları olan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yaşlıları 'oğul- torun' tuzağı ile dolandırdılarYaşlıları 'oğul- torun' tuzağı ile dolandırdılar

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