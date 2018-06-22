Yıldırım, 105 keçiyi telef etti

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sürüdeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
Kırkağaç'ın kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan çoban İsmail Koç, dün saat 18.30 sıralarında, sürüsünü otlatmaya götürdü. Bir süre sonra sağanak etkili olurken, büyük gürültüyle yıldırım düştü. Koç'un sürüsündeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Koç, durumu jandarmaya ve Kırkağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Yıldırım düşmesi sonucu sürüsündeki hayvanların telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten İsmail Koç, "Canıma bir şey olmaması tek tesellim oldu" dedi.
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