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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin kentine komşu Kilis sınırına, obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin kentine komşu Kilis sınırına, obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Kilis kent merkezinden sınıra ilerleyen konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu konvoydaki askerler, kalabalığa siren çalarak karşılık verdi.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (3)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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