Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (5)

2 ASKER ŞEHİT OLDU
Akçakale’de sele kapılan zırhlı askeri araç, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu. Sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede çamura saplanmış 2 askerin naaşları bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 şehidin cenazesi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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