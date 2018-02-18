HABER

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

2 ASKER ŞEHİT OLDU Akçakale’de sele kapılan zırhlı askeri araç, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu.

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (5)

2 ASKER ŞEHİT OLDU
Akçakale’de sele kapılan zırhlı askeri araç, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu. Sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede çamura saplanmış 2 askerin naaşları bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 şehidin cenazesi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Karla kaplı tepeden aşağı yuvarlandı

Karla kaplı tepeden aşağı yuvarlandı

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Ayvalık’ta 55 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 55 kaçak göçmen yakalandı

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı  

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı  

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.