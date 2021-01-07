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08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

07.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

Araç plakaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir nevi taşıtların kimliği yerine geçen tabelalardır. Bu tabelalarda harfler ve sayılardan oluşan plaka bilgileri yer alır. Ülkemizde toplamda 81 il bulunması sebebiyle 81 adet il plakası mevcuttur. Peki, 08 nerenin plakası ya da plaka imidir? 08 plakası hangi il veya hangi şehir için kullanılır?

Ülkemizde kullanılmakta olan plaka kodları, 1962 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu plaka uygulamasına göre baştan ilk 2 rakam araçların bağlı oldukları ili gösterir. Bu plakalar kamu görevlilerine taşıtla ilgili olarak birçok bilgiyi sunar. Aracın kime ait olduğu, modeli ve cinsi bu bilgilerden sadece birkaçıdır. Araca sağlam bir şekilde tutturulması gereken bu plakaların gerekli görülen zamanlarda denetlenebilmesi için açık ve net okunabilir şekilde olması önem arz eder. Plakanın üzerinde yer alan harf ya da rakamların görünmesine mani olacak hiçbir farklı halin olmaması gerekir. Bütün dünyada uygulanan araç plakaları genel olarak her ülkede farklı kurallara tabi olduğu için çeşitlilik göstermesi doğaldır. Ülkemizde ise her il için birbirinden bağımsız farklı plaka kodları oluşturulmuştur. Peki, 08 nerenin plakası, hangi şehirde kullanılıyor?

08 Plakası Hangi İlimizin, Nerenin Plaka Kodudur?

08 plaka imi, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin şehrimize ait bir koddur. Artvin ili ve ilçelerine ait plakalar 08 plaka numarası ile başlar. 08 plaka kodu hakkında harf grupları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Artvin’in Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

08 AC 001 ile 08 AR 999 arası
08 C 0001 ile 08 C 3999 arası
08 D 0001 ile 08 D 2999 arası
08 DA 001 ile 08 DC 999 arası
08 K 0001 ile 08 K 2999 arası
08 M 0001 ile 08 M 2999 arası
08 MB 001 ile 08 MB 999 arası
08 S 0001 ile 08 S 2999 arası
08 T 0001 ile 08 T 0999 arası

Artvin’in Hopa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

08 AS 001 ile 08 AZ 999 arası
08 D 5000 ile 08 D 7999 arası
08 K 5000 ile 08 K 7999 arası
08 M 5000 ile 08 M 7999 arası
08 MC 001 ile 08 MC 999 arası
08 S 5000 ile 08 S 7999 arası
08 T 1000 ile 08 T 1999 arası

Artvin’in Şavşat İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

08 D 8000 ile 08 D 8999 arası
08 HA 001 ile 08 HZ 999 arası
08 K 8000 ile 08 K 8999 arası
08 M 8000 ile 08 M 8999 arası
08 ME 001 ile 08 ME 999 arası
08 S 8000 ile 08 S 8999 arası
08 T 2000 ile 08 T 2999 arası

Artvin’in Arhavi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

08 BA 001 ile 08 BC 999 arası
08 D 4000 ile 08 D 4999 arası
08 K 4000 ile 08 K 4999 arası
08 M 4000 ile 08 M 4999 arası
08 S 4000 ile 08 S 4999 arası
08 SEA 001 ile 08 SEA 999 arası
08 T 4000 ile 08 T 4999 arası

Artvin’in Borçka İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

08 D 3000 ile 08 D 3999 arası
08 GA 001 ile 08 GE 999 arası
08 K 3000 ile 08 K 3999 arası
08 M 3000 ile 08 M 3999 arası
08 MD 001 ile 08 MD 999 arası
08 S 3000 ile 08 S 3999 arası
08 SFA 001 ile 08 SFA 999 arası
08 T 5000 ile 08 T 5999 arası

Artvin’in Yusufeli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

08 D 9000 ile 08 D 9999 arası
08 K 9000 ile 08 K 9999 arası
08 M 9000 ile 08 M 9999 arası
08 MF 001 ile 08 MF 999 arası
08 S 9000 ile 08 S 9999 arası
08 T 3000 ile 08 T 3999 arası
08 YZ 001 ile 08 YZ 999 arası

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