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1,5 metre karda mayoyla yüzdü

21.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da ilçesinde evinin önünde 1,5 metreye ulaşan karda mayosunu giyerek yüzmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan Kadir Karadağlı, Çelebiler Mahallesi'ndeki evinin önünde üzerindeki elbiseleri çıkartarak yer yer 1.5 metreye ulaşan karın içerisine atladı.

Buz gibi havaya aldırmadan kar yığının arasına atlayan Karadağlı, denizde yüzercesine karın içinde yüzmeye çalıştı. Karadağlı’nın kar yığınına atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Bir süre kar yığınının içerisinde duran Kadir Karadağlı, ardından kardan çıkarak temizlendi. Kadir Karadağlı, 5 yıldır her kar yağışında kar yığınının içerisine atlayarak banyo yaptığını söyledi.

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(İHA)

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