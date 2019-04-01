1-7 Nisan haftalık burç yorumları

KOÇ 1-7 Nisan haftasına başladığınızda sosyal yönünüz ön planda olabilir. Şansınızın açık olduğu bir Pazartesi günü geçirebilirsiniz. Şansa ihtiyacınız varsa sabah saatlerini değerlendirebilirsiniz. Hafta ortası enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Ufak rahatsızlıklar yaşamanız da buna neden olabilir. Psikolojik olarak gergin olmanız fiziksel olarak sizi bitkin düşürebilir. Cuma günü 11:50’de 15 derece Koç burcunda yeniay meydana geliyor. Yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Yeni olan ve sizi mutlu edecek her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir iş veya yeni bir bebek bile olabilir. Cumartesi gündüz saatlerini eski işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Pazar günü maddi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Gelir ve giderleriniz arasında denge tutturmak isteyebilirsiniz. BOĞA 1-7 Nisan haftasında kariyer konularınız ve geleceğiniz sizler için ön planda olabilir. İş başvurusu veya görüşmesi yapmak için Pazartesi sabahını tercih edebilirsiniz. Mevcut problemleriniz varsa yöneticinizle de bu zaman diliminde görüşürseniz olumlu sonuçlarla yanından ayrılabilirsiniz. Hafta ortası şansınız açılıyor. Bulunduğunuz çevrede hem başarılarınızla hem de güzelliğinizle parlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da bu şans sizi bulabilir. 5 Nisan Cuma saat 11:50’de 15 derece Koç burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Bu yeniay bilinçaltınızı temizlemek, sizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak için destekleyicidir. Uranüs’ün sizi 7 sene boyunca değiştireceği bu süreçte bu yeniay değişimin ilk adımı olabilir. İçinizdeki gücü keşfedeceksiniz. Cumartesi sabah ve öğlen saatlerinde biraz daha durgun ve kafanız karışık olabilir. Pazar ise enerjiniz yerine geliyor. Kendinize baktığınız, mutlu olacağınız gelişmelerle haftayı bitiriyorsunuz.

İKİZLER 1-7 Nisan haftasına pozitif enerjilerle başlıyorsunuz. Pazartesi sabahı yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınız, akademik konularınız, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. Bu konularla ilgisi olanlar Pazartesi sabahı eyleme geçerlerse daha iyi olacaktır. Hafta ortası ise kariyer konularınız ön plana çıkabilir. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Şu an çalıştığınız işte de başarılar elde edebilirsiniz. Cuma 11:50’de yeniay 15 derece Koç burcunda meydana geliyor. Yeniay, size şans getirecektir. Arkadaşlarınız vasıtasıyla hayatınızda yeni bir alana yer açabilirsiniz. Bu belki de bir iş fırsatı olur veya biriyle tanıştırmaları sonucu hayatınızın aşkı da olabilir. Eğer Nisan başında bir şeye başlayacaksanız bu tarihin 5 Nisan olması faydalı olacaktır. Bulunduğunuz çevrede yaptıklarınızla ün kazanabilirsiniz. Cumartesi vaktinizi dostlarınıza ayırabilirsiniz. Pazar ise sağlığınıza da dikkat etmek için dinlenmeniz gerekebilir. Geçmişteki olaylar zaman zaman aklınıza gelebilir.

YENGEÇ 1-7 Nisan haftasına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Borçlarınız, kredileriniz gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili işleriniz varsa Pazartesi sabahı harekete geçmeniz güzel sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Hafta ortası enerjiniz de yükseliyor. Umutlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel etkiler altında olacaksınız. Pozitifliğiniz sayesinde her şeyin altından başarıyla kalkabilirsiniz. Akademik işleriniz veya uluslararası konularınız varsa gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cuma günü 11:50’de Koç burcunda 15 derecede yeniay oluşuyor. Yeniay, kariyer hayatınızda yeni sayfalar açmanıza destek verecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Siz de iş değiştirmek isteyebilir, yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Her iki türlü de sizin için hayırlı olan gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Çalışmayanlar ise artık hayatlarında engel olan kişileri veya olayları ardında bırakarak, gelecekte yapmak istedikleri için harekete geçebilirler. Cumartesi gündüz iş toplantılarınız veya görüşmeleriniz varsa sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Pazar ise şansınız çok açılıyor. Sosyal olacağınız, enerjinizin yüksek olduğu bir günde olacaksınız.

ASLAN 1-7 Nisan haftasına ilişki ve evlilik konularınıza ağırlık vererek başlıyorsunuz. Partnerinizle beraber daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer ki aranızdaki sorunları çözmek istiyorsanız Pazartesi sabahı güzel etkiler alırken şansınızı denemeniz iyi olacaktır. Hafta ortası borçlarınız gündemde olabilir. Uzun zamandır harcamalarınıza dikkat etmediyseniz bu hafta ekonomik tedbirler almanız gerekebilir. Bu haftanın güzel olayı ise Koç burcunda yeniay meydana gelmesidir. Cuma 11:50’de oluşan yeniay yeni bir eğitime başlamanız için fırsat verecektir. Akademik hayatınızda güzel bir döneme girdiğinizi görebilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Ülke değişikliği düşünenler için harekete geçme vakti olabilir. En güzeli ise bu yeniay beklentiniz olan her konuda sizi mutlu edecek gelişmeleri de beraberinde getirecek. Psikolojik olarak yıpranmış olanlar kısa bir seyahat enerjinizi yükseltecektir. Cumartesi eğitim hayatınız vaktinizi alabilir. Pazar ise geleceğe yönelik planlarınıza odaklanabilirsiniz.

BAŞAK 1-7 Nisan haftasına başlarken sağlığınız ön plana çıkabilir. Rahatsızlığınız varsa artık iyileşme sürecine girmiş olabilirsiniz. Pazartesi sabahı çalıştığınız ortamda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli toplantılarınız varsa Pazartesi sabahı verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Hafta ortası ikili ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Venüs’ün gelmesiyle evlilik ve ilişki hayatınızda güzel etkileri hissetmeye başlayabilirsiniz. Partnerinizden romantik davranışlar görebilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cuma 15 derecede saat 11:50’de Koç burcunda yeniay oluşuyor. Yeniay, ekonomik durumunuzla ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Borçlarınızı, ödemelerinizi kapatmak için yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Eşinizden de maddi destek görebilirsiniz. Miras konusu varsa beklediğinizden daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ameliyat durumu olanlar varsa sağlığınız daha iyiye gidecektir. Cumartesi gündüz internetten yaptığınız finansal işlemler havada kalabilir. Pazar günü enerjiniz gittikçe artıyor. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ 1-7 Nisan haftasına şanslı bir giriş yapıyorsunuz. Hem aşk hayatınız hem de çocuğunuz ile ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gönül ilişkinizle ilgili bir hamle yapmak istiyorsanız Pazartesi sabahını değerlendirebilirsiniz. Hafta ortası sağlığınıza önem vermeniz gerekebilir. Ofiste güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa Çarşamba akşamı sorunlar yaratabilir. Cuma günü ise 15 derecede saat 11:50 itibariyle Koç burcunda yeniay oluşuyor. Yeniay, yeni bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Yalnızlar bu yeniayla beraber artık eski sevgilinizi aklınızdan çıkarmanız gereklidir. Evliliğinde sorun olanlar aradaki kırgınlıkları düzelterek, yeni bir sayfa açarak daha güçlü bir aşkla yola devam edebilirler. Ortak iş açmış olanlar varsa yeni bir projeyle güzel maddi kazançlar elde edebilirler. Cumartesi akşamı maddi olarak sevineceğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Pazar ise harcamalarınızı düzenlemek, borçlarınızı kapatmak için vakit ayırabilirsiniz. AKREP

1-7 Nisan haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Pazartesi sabahı ailecek sizleri sevindirecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Evinizle ilgili planlarınız varsa istediğiniz tarzda bir ev fırsatı karşınıza çıkabilir. Hafta ortası aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Şansınız açık, romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa hayırlı haberlerini alabilirsiniz. Bazılarınız hobi olarak gördüğü işlerinde profesyonelliğe adım atabilir. 5 Nisan Cuma 11:50’de Koç burcunda 15 derecede yeniay meydana geliyor. Yeniay sağlık probleminiz varsa yeni bir tedavi seçeneği sunabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar için şifa bulacağı bir dönem olabilir. Çalıştığınız ortamda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Terfi alabilirsiniz. Yaptığınız işlerle çalıştığınız ortamdaki kişilerden takdir görebilirsiniz. Depresif ruh halinizi mutlu bir psikolojiye bırakıyorsunuz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Cumartesi çalışanlar varsa yaptığınız işlerde sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Cumartesi akşamı ise partnerinizden sürprizler görebilirsiniz. Pazar da evlilik ve ilişkinize vakit ayırarak haftayı bitiriyorsunuz. Eşinizle veya sevgilinizle uzun zamandır başbaşa kalamadıysanız Pazar gününü değerlendirebilirsiniz.

YAY 1-7 Nisan haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, iletişim becerileriniz sayesinde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde bu yeteneğinizi kullanarak Pazartesi sabahı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili de olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hafta ortası ise daha sakin bir enerjiniz var. Evinizde vakit harcamak, dinlenmek isteyebilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Ailenizi ihmal ettiyseniz bu hafta onlara vakit ayırarak gönüllerini alabilirsiniz. Cuma 5 Nisan tarihinde Koç burcunun 15. derecesinde 11:50’de bir yeniay oluşuyor. Yeniay yeni bir aşkı da beraberinde getirebilir. Yalnızlar bu dönemde size ilgi duyan birileri olduğunu fark edebilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle ilgili siz bir adım atarsanız karşı tarafın da size boş olmadığını görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa onun güzel haberlerini alabilirsiniz. Şanslı olacağınız bir günde olacaksınız. Her konuda şansınızı deneyebilirsiniz. Cumartesi günü iletişim kurmakta zorlansanız da aşk hayatınız bu hafta güzel geçecektir. Pazar ise daha düşük enerjili olabilirsiniz. Sağlığınız için dinlenmek iyi gelecektir.

OĞLAK 1-7 Nisan haftasına başladığınızda maddi gelirleriniz, yatırımlarınız, finansal işleriniz ön planda olabilir. Gelirinizle ilgili bir artış bekliyorsanız Pazartesi sabahı güzel gelişme yaşayabilirsiniz. Maaşınızla veya aldığınız primle ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Hafta ortası ise iletişim trafiğiniz artıyor. Eğitim hayatınızda ve işinizde yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. Kurduğunuz yeni kontaklar sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili de konular gündeme gelebilir. Cuma günü 15 derecede Koç burcunda 11:50’de yeniay meydana geliyor. Yeniay ailenizle ilgili yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Aile arasında dargınlıklar varsa bu yeniayda eski olayları unutup, tekrardan bir araya gelme söz konusu olabilir. Aileye yeni bir birey katılabilir veya yeni bir ev bakabilirsiniz. Retronun sona ermesiyle yeni gayrimenkul yatırımları yapmak da faydalı olacaktır. Cumartesi akşamı aşk hayatınızla ilgili sürpriz sizi mutlu eden bir gelişme yaşayabilirsiniz. Pazar gününü çocuğunuzla ve sevdiğinizle beraber geçirebilirsiniz.

KOVA 1-7 Nisan haftasına enerjik, pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Pazartesi sabahına mutlu gelişmelerle başlayabilirsiniz. Kendinize güveninizin tam olduğu bir günde olacaksınız. Güzelliğinizle ilgili değişimler düşünüyorsanız sabah saatleri daha uygun olacaktır. Hafta ortası ise maddi konularınıza odaklanıyor olacaksınız. Gelirinizde artış olmasına rağmen daha fazlası için yeni fırsatlar arayabilirsiniz. Yatırım planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz. 5 Nisan’da Koç burcunda 15 derecede 11:50’de yeniay oluşuyor. Yeniay ile iletişim kurduğunuz çevre sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim için başvuru yapabilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde iş hayatınızda ilgi çekebilirsiniz. Yazarlık yeteneğiniz varsa mutlaka yayınlayın internette başkalarının ilgisini çekebilirsiniz. Yeteneğiniz ne olursa olsun teknolojiyi ve sosyal medyayı kullandığınızda ün kazanabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili de sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Cumartesi akşamı ailecek sürpriz güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Pazar günü ise dinlenerek evde geçirmeyi tercih edebilirsiniz.