Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarının başında geliyor. Atardamarların zamanla yağ birikintileri nedeniyle daralması veya tıkanması, kan akışını kısıtlayarak kalp krizi ve inme gibi hayati sonuçlara yol açabiliyor. Üstelik bu süreç bazı kişilerde uzun yıllar belirgin bir şikayete neden olmadan ilerleyebiliyor. Kalp hastalıkları uzmanı Dr. Jeremy London ise çoğu kişinin kalp ve dolaşım sorunlarıyla ilişkilendirmediği bazı fiziksel değişikliklere dikkat çekiyor.

BACAKLARDA KILLARIN AZALMASI DOLAŞIM SORUNUNA İŞARET EDEBİLİR

Dr. Jeremy London'a göre bacakların ön kısmında, özellikle kaval kemiği çevresinde, ayaklarda veya ayak parmaklarında kılların azalması, kan dolaşımındaki bir sorunun belirtisi olabilir.

Bacaklardaki atardamarların daralması veya tıkanması, dokulara ulaşan oksijen ve besin miktarını azaltabiliyor. Kan akışındaki bu azalma, kıl köklerini de etkileyerek ilgili bölgelerde kıllanma kaybına neden olabiliyor.

Bu belirti, atardamarların daralmasıyla ortaya çıkan periferik arter hastalığıyla ilişkili olabiliyor. Aynı damar sertliği süreci kalbi besleyen damarları da etkileyebildiğinden, bacaklardaki dolaşım bozukluğu daha geniş kapsamlı kalp ve damar hastalıkları açısından önem taşıyor.

Ancak bacaklardaki kılların azalması tek başına damar tıkanıklığı veya kalp hastalığı tanısı anlamına gelmiyor. Bu değişikliğin farklı nedenleri de olabileceği için değerlendirme uzman hekim tarafından yapılmalı.

AYAK BİLEKLERİNDEKİ ŞİŞLİK DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Kalp ve damar sağlığıyla ilişkili olabilecek bir diğer belirti ise ayak bileklerinde ve ayaklarda görülen şişlik.

Dr. Jeremy London, kalbin vücuda kan pompalayan bir organ olduğunu ve pompalama işlevinin zayıflaması durumunda vücutta sıvı birikebildiğini belirtiyor. Yer çekiminin etkisiyle bu sıvı özellikle vücudun alt bölümlerinde, yani ayaklarda ve ayak bileklerinde toplanabiliyor.

Bu nedenle sürekli tekrarlayan veya belirgin bir nedeni bulunmayan şişlikler, kalbin çalışma işleviyle ilgili bir sorunun işareti olabilir. Bununla birlikte ayak ve ayak bileği şişliği yalnızca kalp hastalıklarına özgü değil; farklı sağlık sorunları ve bazı ilaçlar da bu duruma yol açabiliyor.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI HANGİ SORUNLARI KAPSIYOR?

Kalp ve damar hastalıkları, yalnızca kalbi etkileyen rahatsızlıklardan oluşmuyor. Kan dolaşımını sağlayan damarların farklı bölgelerinde gelişen sorunlar da bu başlık altında değerlendiriliyor.

En yaygın hastalıklar arasında şunlar bulunuyor:

Koroner kalp hastalığı: Kalbi besleyen atardamarlarda yağ birikintilerinin oluşması ve kan akışının kısıtlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Periferik arter hastalığı: Özellikle bacaklara ve ayaklara kan taşıyan atardamarların daralması veya tıkanması sonucunda gelişiyor.

Aort hastalıkları: Vücudun en büyük atardamarı olan aortu etkiliyor. Aort anevrizması gibi durumlar ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

İnme: Beynin bir bölümüne giden kan akışının kesilmesi veya damar tıkanıklığı nedeniyle beyin dokusunun zarar görmesiyle meydana geliyor.