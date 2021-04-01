1-7 Nisan: Ulusal Kanser Haftası | Ulusal Kanser Haftası nedir?

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığı kanser, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. Kanser, ne kadar erken teşhis edilirse iyileşme oranı da aynı oranda artmaktadır. İşte bu konuda da hastaların bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Bu farkındalığın sağlanabilmesi için 1 – 7 Nisan arasında kanserle savaş etkinlikleri düzenlenmektedir.

ULUSAL KANSER HAFTASI

Ülkemizde kanser hasta ve yakınlarına yardımcı olmak, kanserle ilgili araştırmaları desteklemek, hekimlerin eğitimine katkı sağlamak amacı ile 1947 yılında Ankara’da Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği kuruldu. Dernek kuruluşundan bu yana ülkemizde halkı kanserin erken tanısı ve tedavisi konusunda uyarıcı yayınlar ve toplantılar yapmaktadır. 1956 yılında Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun tavsiyesi ile Nisan ayının ilk haftası Türkiye’de Kanser Savaş Haftası olarak kabul edilmiştir.

Nisan ayının ilk haftası 1956 yılından itibaren ülkemizde Ulusal Kanser Haftası olarak anılmaktadır. Kanser haftasını, kanserlerin en az yarısının önlenebildiğini ve sık görülen kanser türlerinde kanser taramaları ile erken tanının mümkün olduğunu hatırlatmak için bir fırsat olarak görülmektedir.