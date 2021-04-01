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1-7 Nisan: Ulusal Kanser Haftası | Ulusal Kanser Haftası nedir?

01.04.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların kanser ve kanser hastaları konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığının artması amacıyla ülkemizde her yıl 1 - 7 Nisan tarihleri arası “Ulusal Kanser Haftası” olarak anılmaktadır. Çok sayıda kanser hastalığı vardır ve tüm bu hastalıklar ortak özellikleri sebebi ile tek bir başlık olan “kanser” adı altında toplanmıştır. Kanser, hem dünyada hem de ülkemizde en yaygın görülen hastalıklardandır. Bu sebeple kişilerin kanser hakkında bilinçlenmesi oldukça önemlidir.

1-7 Nisan: Ulusal Kanser Haftası | Ulusal Kanser Haftası nedir?

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığı kanser, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. Kanser, ne kadar erken teşhis edilirse iyileşme oranı da aynı oranda artmaktadır. İşte bu konuda da hastaların bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Bu farkındalığın sağlanabilmesi için 1 – 7 Nisan arasında kanserle savaş etkinlikleri düzenlenmektedir.

ULUSAL KANSER HAFTASI

Ülkemizde kanser hasta ve yakınlarına yardımcı olmak, kanserle ilgili araştırmaları desteklemek, hekimlerin eğitimine katkı sağlamak amacı ile 1947 yılında Ankara’da Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği kuruldu. Dernek kuruluşundan bu yana ülkemizde halkı kanserin erken tanısı ve tedavisi konusunda uyarıcı yayınlar ve toplantılar yapmaktadır. 1956 yılında Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun tavsiyesi ile Nisan ayının ilk haftası Türkiye’de Kanser Savaş Haftası olarak kabul edilmiştir.

kanser haftası1

Nisan ayının ilk haftası 1956 yılından itibaren ülkemizde Ulusal Kanser Haftası olarak anılmaktadır. Kanser haftasını, kanserlerin en az yarısının önlenebildiğini ve sık görülen kanser türlerinde kanser taramaları ile erken tanının mümkün olduğunu hatırlatmak için bir fırsat olarak görülmektedir.

KANSER NEDİR?

DNA hasarlarının birikmesi sonucu oluşan, köken aldığı dokudan başka bölgelere metastaz yapma (yayılma) potansiyeline ve kontrol edilemez çoğalma özelliğine sahip hücrelerin oluşturduğu, alt türleri ile 1000'den fazla sayıda hastalığın genel adıdır kanser. Malign (kötü huylu) tümör veya kötü huylu oluşum olarak da bilinir.

kanser haftası

Kanserler, tüm insanlık tarihi boyunca vardı, hatta insanlıktan daha eski olduğu bilinmektedir (bakınız kanser tarihi). Kansere dair bilinen ilk yazılı kayıtlara milattan önce 1600'lü yıllara ait bir Mısır papirüsünde rastlanılmıştır. Bu papirüste meme kanseri tarif edilmiştir (bakınız meme kanseri tarihi). Demek istediğimiz o ki kanser, öteden beri bilinmekte ve olasılıkla bilinçaltımızda çok derinlerde bir yer edinmektedir.

Kanser denilince en çok merak edilen 2 konu vardır: kanser neden olur ve tedavisi var mıdır? Bu soruların cevabını beklerken hatırlanması gereken en önemli husus, kanserin tek bir hastalık değil, sebepleri ve tedavileri birbirinden farklı olabilen, 1000'den fazla sayıda alt türü olan bir hastalık grubu olduğudur.

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