1 Ağustos'ta talih yüzlerine gülecek! İşte yeni döneme giren 3 burç

Yeni bir ayın ilk gününde gerçekleşen bu gezegen hareketi, üzerimizdeki ataleti ve belirsizliği tamamen kaldırıyor. Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları veya değişim korkusu artık kimseyi durduramayacak. İşte 1 Ağustos'tan itibaren adeta küllerinden doğarak hayatlarının en güçlü dönemine adım atacak burçlar.

KOVA BURCU

Sevgili Kova, kendini adeta yeniden icat edeceğin bir döneme giriyorsun. Son zamanlarda aynı noktada saymanın seni ne kadar yorduğunu ve değişim olmadan kişisel gelişimin mümkün olmadığını fark ettin. Uranüs'ün düz hareketi sana ihtiyacın olan o cesareti fazlasıyla veriyor.

Risk almaktan ve alışılmış kalıpların dışına çıkmaktan korkmadığın bu süreçte, hayatına yepyeni bir yön vereceksin. Statik kalmak yerine ilerlemeyi seçecek, kendi potansiyelini zirveye taşıyacak adımları kararlılıkla atacaksın.

BOĞA BURCU

Geçmişte yaşadığın can sıkıcı olaylar veya düş kırıklıkları seni yıldırmış olabilir; ancak artık tam anlamıyla 180 derecelik bir dönüş yapıyorsun! Yaşanan tüm olumsuz deneyimlerin aslında seni daha güçlü birine dönüştürmek için gerçekleştiğini kavrayacaksın.

Başını dik tutarak bu yeni döneme adım atarken, karamsarlığa kapıldığın her an pozitif enerjiye tutunmayı başaracaksın. Uranüs transitinin getirdiği bu kaçınılmaz ve olumlu değişim sayesinde, hayatındaki engelleri birer basamağa dönüştürerek başarıya ulaşacaksın.

AKREP BURCU

Geçmişte olumsuz düşüncelerin seni aşağı çekmesine izin vermiş ve o karanlıktan çıkmanın ne kadar zor olduğunu tecrübe etmiş olabilirsin. Ancak 1 Ağustos itibarıyla içindeki o güçlü yaşam arzusu ve pozitif içgörü tamamen uyanıyor.

Dünyadaki negatif enerjilere karşı kendine güçlü bir kalkan oluşturacak, zihnini tamamen hedeflerine odaklayacaksın. Artık seni hiçbir şey durduramaz! Hayal ettiğin o güçlü figüre dönüşmek ve hayatının kontrolünü tamamen eline almak için önünde hiçbir engel kalmadı. Gelecek tam olarak şu anda başlıyor.