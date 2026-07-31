Evliliğe en uzak duran 3 burç açıklandı

Astrologlara göre özgürlüğüne düşkün, sorumluluk almadan önce uzun süre düşünen bu 3 burç, nikah masasına oturma konusunda diğerlerinden daha temkinli davranıyor.

KOVA BURCU

Listenin ilk sırasında Kova burcu yer alıyor. Yenilikçi, özgür ruhlu ve bağımsız yapısıyla tanınan Kovalar, hayatlarını belirli kurallar çerçevesinde yaşamaktan hoşlanmıyor. Bu nedenle evlilik gibi uzun vadeli sorumluluk gerektiren bir ilişkiye adım atmadan önce uzun süre düşünüyorlar.

Kovalar için bir ilişkide en önemli unsur karşılıklı özgürlük alanına saygı duyulması. Kendilerini kısıtlanmış hissettiklerinde ilişkiden uzaklaşabiliyorlar. Bu yüzden evlilik kararı almaları diğer burçlara göre daha uzun sürebiliyor.

YAY BURCU

Maceracı ruhuyla bilinen Yay burcu da evlilik konusunda acele etmeyen burçlar arasında gösteriliyor. Yeni yerler keşfetmeyi, farklı deneyimler yaşamayı ve hayatını kendi istediği gibi planlamayı seven Yaylar, erken yaşta evlenmek yerine özgür yaşamayı tercih edebiliyor.

Astrologlara göre Yay burçları, doğru kişiyi bulduklarına gerçekten inanmadıkları sürece evlilik fikrine sıcak bakmıyor. Kendilerini geliştirebilecekleri ve özgür hissedebilecekleri ilişkiler onlar için çok daha değerli.

İKİZLER BURCU

Değişken yapısıyla dikkat çeken İkizler burcu da evlilik konusunda kararsız kalabilen burçlardan biri olarak öne çıkıyor. Sürekli yenilik arayan ve rutinlerden çabuk sıkılan İkizler, hayatlarını tek bir düzen içinde sürdürme fikrine kolay adapte olamıyor.

Astrologlar, İkizler burcunun evlilikten tamamen uzak olmadığını ancak karar verme sürecinde uzun süre düşündüğünü ve kendisini gerçekten anlayabilecek bir partner aradığını belirtiyor.

BURÇ YORUMLARI KESİNLİK TAŞIMAZ

Astroloji yorumları kişilerin karakter özelliklerine ilişkin genel eğilimleri ele alır. Evlilik kararı ise yalnızca burca değil; kişilik yapısı, yaşam deneyimleri, değerler ve ilişki dinamikleri gibi birçok farklı etkene bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle burç yorumlarının eğlence ve genel değerlendirme amacı taşıdığı unutulmamalıdır