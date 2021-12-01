1 Aralık günlük burç yorumları: İdeallerimiz için harekete geçme zamanı! 1 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

1 Aralık Çarşamba günün ilk yarısında Ay Terazi burcunda ilerlerken, sabah 07:19’daki boşlukta ilerlemeye başlıyor. Ay 14:55'te Akrep burcuna geçecek. Bugün kararsız ve zorlu bir enerji akışı mevcut. Neptün’ün gerilemesini tamamladığı ve direkt harekete dönmek üzere durağan olduğu bugünde ideallerimizde, hayalimizde olan şeyleri gerçekleştirme için harekete geçebiliriz. İkizler burçları bugün ruh halinde dalgalanmalar yaşarken, Akrep burcu ise uyku hali ve uykusuzluk yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ilişkilerinizle ilgili konularda dağınıklıklar olabilir. Hayatınızdaki ve çevrenizdeki insanlardan dengesiz, hassas tavırlar görebilirsiniz. Gün batımıyla geçmişe dair konular ortaya çıkıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar görev ve sorumluluklarınızla ilgilenirken, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için oldukça uygun bir vakit olacak. Yeni kararlardan ziyade uzayan konuları bitirmek için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ruh haliniz daha değişken olabilir. İlişkileriniz veya kişisel isteklerinizle ilgili bir kararsızlık içinde hissedebilirsiniz. Gün batımıyla netleşmeler ortaya çıkıyor.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar dinlenme isteği, eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Yemeklerde dengesizlikler ve aşırılıklara dikkat edin. Gün batımına doğru aşk ilişkileri ön planda olacak.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar planlarınız hızlıca değişebilir, güne dair planlarınızda karar değiştirebilirsiniz. Ertelenmiş ve uzamış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gün batımıyla ev ve aile konuları öne çıkıyor.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ruhen ve bedenen daha iyi hissetme, maddi manevi daha güçlü hissetme isteği, hak ve adalete dair konular ön planda olabilir. Gün batımıyla akılcı ve mantıksal davranacaksınız.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar enerjiniz daha değişken olacaktır. Bedensel yorgunluklar ve sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetleriniz olabilir. Gün batımıyla ısrarcı, takıntılı tarafınız öne çıkabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar uyku hali, uykusuzluklar ve rüyaların etkisinde kalma gibi ruh halleri içerisinde olabilirsiniz. Gün batımıyla birlikte Ay sizin burcunuza geçiyor ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanıyorsunuz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar iletişim aksaklıklarına dikkat edin. Yeni girişimlerde bulunmak yerine geçmişi olan konuları bitirmek ve tamamlamakla ilgilenin. Gün batımıyla hedef odaklı ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar kararsızlık, ikilem içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kafa karışıklıkları, önünü görmekte zorlanma gibi ruh halleri ön planda olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Sonrasında Ay burç değiştiriyor ve dağınık enerjiler toparlanıyor.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar etrafınızdaki insanların düşüncelerine, tavırlarına karşı daha hassas olabilirsiniz. Onaylanma ihtiyacınız artabilir. Sonrasında Ay burç değiştirecek. Abartılara dikkat.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 14.55'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar önemli konuşmalar yapmaktan, önemli işler başlatmaktan kaçının ve imza atmamaya çalışın. Sonrasında Ay burç değiştirecek ve sezgilerinizle hareket edeceksiniz.



