1 ay boyunca çamaşır yumuşatıcı kullanmadı! Sonucu şaşırttı

Çamaşır yumuşatıcısı birçok evde vazgeçilmez ürünler arasında yer alsa da, bazı uzmanlar bu ürünün her kumaş için uygun olmadığını belirtiyor. Bir ay boyunca yumuşatıcı kullanmayan bir kişi ise elde ettiği sonuçların beklentilerinin ötesinde olduğunu söyledi.

Yumuşatıcı kullanmayı tamamen bırakarak bir ay boyunca çamaşırlarını yalnızca deterjanla yıkayan bir kişi, deneyimin ardından özellikle havluların ve spor kıyafetlerinin performansında dikkat çekici değişiklikler gözlemlediğini anlattı.

Deneyi yapma kararını, yumuşatıcıların kumaşların üzerinde mumsu bir tabaka oluşturabileceği, havluların su emiciliğini azaltabileceği ve çamaşır makinesinde kalıntı bırakabileceğine ilişkin uzman görüşlerini okuduktan sonra aldığını belirten kişi, ilk yıkamalarda en büyük farkın kokuda hissedildiğini ifade etti.

Yumuşatıcı kullanılmadığında kıyafetlerin daha az parfümlü koktuğunu ancak tişört, tayt ve nevresim gibi tekstil ürünlerinde belirgin bir kalite kaybı yaşanmadığını söyledi. Hatta kuruduktan sonra nevresimlerin beklediğinden daha yumuşak hissettirdiğini dile getirdi.

En dikkat çekici değişim ise banyo havlularında yaşandı. Yaklaşık dört yıkama sonrasında havluların eskisi kadar kabarık görünmediğini ancak suyu çok daha hızlı emdiğini belirten kişi, bundan sonra bazı yıkamalarda yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanmayı tercih edeceğini ifade etti.

Spor kıyafetlerinin de deneyden olumlu etkilendiğini aktaran kullanıcı, bu kıyafetlerin kullanımdan sonra daha uzun süre ferah kaldığını söyledi.

Deney sonunda yumuşatıcı kullanmamanın önemli bir olumsuzluk oluşturmadığını söyleyen kullanıcı, bazı kıyafetlerin biraz daha az yumuşak olduğunu ancak havluların ve spor kıyafetlerinin daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra çamaşır makinesinin deterjan çekmecesinde de herhangi bir kalıntı oluşmadığını gözlemledi.