KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

1 ay boyunca çamaşır yumuşatıcı kullanmadı! Sonucu şaşırttı

Çamaşır yumuşatıcısını bir ay boyunca kullanmayı bırakan bir kişi, özellikle havlu ve spor kıyafetlerinde beklenmedik sonuçlarla karşılaştı. Deneyim, yumuşatıcının her yıkamada gerekli olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

1 ay boyunca çamaşır yumuşatıcı kullanmadı! Sonucu şaşırttı
Nilgün Arabacı

Çamaşır yumuşatıcısı birçok evde vazgeçilmez ürünler arasında yer alsa da, bazı uzmanlar bu ürünün her kumaş için uygun olmadığını belirtiyor. Bir ay boyunca yumuşatıcı kullanmayan bir kişi ise elde ettiği sonuçların beklentilerinin ötesinde olduğunu söyledi.

Yumuşatıcı kullanmayı tamamen bırakarak bir ay boyunca çamaşırlarını yalnızca deterjanla yıkayan bir kişi, deneyimin ardından özellikle havluların ve spor kıyafetlerinin performansında dikkat çekici değişiklikler gözlemlediğini anlattı.

Deneyi yapma kararını, yumuşatıcıların kumaşların üzerinde mumsu bir tabaka oluşturabileceği, havluların su emiciliğini azaltabileceği ve çamaşır makinesinde kalıntı bırakabileceğine ilişkin uzman görüşlerini okuduktan sonra aldığını belirten kişi, ilk yıkamalarda en büyük farkın kokuda hissedildiğini ifade etti.

Yumuşatıcı kullanılmadığında kıyafetlerin daha az parfümlü koktuğunu ancak tişört, tayt ve nevresim gibi tekstil ürünlerinde belirgin bir kalite kaybı yaşanmadığını söyledi. Hatta kuruduktan sonra nevresimlerin beklediğinden daha yumuşak hissettirdiğini dile getirdi.

En dikkat çekici değişim ise banyo havlularında yaşandı. Yaklaşık dört yıkama sonrasında havluların eskisi kadar kabarık görünmediğini ancak suyu çok daha hızlı emdiğini belirten kişi, bundan sonra bazı yıkamalarda yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanmayı tercih edeceğini ifade etti.

Spor kıyafetlerinin de deneyden olumlu etkilendiğini aktaran kullanıcı, bu kıyafetlerin kullanımdan sonra daha uzun süre ferah kaldığını söyledi.

Deney sonunda yumuşatıcı kullanmamanın önemli bir olumsuzluk oluşturmadığını söyleyen kullanıcı, bazı kıyafetlerin biraz daha az yumuşak olduğunu ancak havluların ve spor kıyafetlerinin daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra çamaşır makinesinin deterjan çekmecesinde de herhangi bir kalıntı oluşmadığını gözlemledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!
Sözünün arkasında duran 4 burç belli olduSözünün arkasında duran 4 burç belli oldu

Anahtar Kelimeler:
yumuşatıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.