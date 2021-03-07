1 ayda 25 kilo kaybetti: 5 yıldır sokağa bile çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor

Fil hastalığı olarak da bilinen lenf ödem hastalığına yakalanan 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, yatağa bağımlıydı. Tedavileri başarı ile devam eden Tarhan, “Çok şükür tedavim baya iyi gidiyor, yürüyorum” dedi.

Bursa'da lenf ödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişlikler, yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığına kadar ulaşan 46 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak sokağa çıkacağı ve çocuklarıyla gezebileceği güzel günlerin hayalini kuruyordu. 5 yıldır yatağa mahkum olan Aynur Tarhan, çareyi Ankara Şehir Hastanesi’nde buldu. Burada uygulanan tedavi sayesinde bacaklarındaki şişlikler inen kadın artık yürüyebiliyor.

'İLK 1 AY İÇİNDE 25 KİLOYA YAKIN KAYIP OLDU'

Aynur Tarhan’ın tedavi sürecini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Pınar Borman, “Bu hastamız 46 yaşında bir hasta, Bursa’dan bize yaklaşık 8 ay önce başvurmuştu. Hasta yatağından çıkamıyordu. Bu gördüğünüz bacağındaki şişliklerin en az 2 katı kadar şişlik vardı. Aylardır yatağa mahkum ve yürüyemeyen bir hastaydı. Pek çok merkeze başvurmasına rağmen tedavisi yapılamamış bir hastaydı. Biz hastamızı kabul ettik. Hastamıza öncelikle diyetini verdik, yapması gerekenleri, cilt bakımını ve öz bakım yöntemlerini anlattık. Masaj bandaj egzersiz gibi yöntemlerimizi uyguladık. Hastamızda yaklaşık 25 kiloya yakın bir kayıp oldu ilk 1 ay içerisinde. Bu çok büyük bir kayıp. Çünkü verdiği kiloların bir kısmı kilo, bir kısmı da biriken suydu. Çünkü biz bu tarz tedavilerde bu sıvıları kalbe, kalpten böbreklere ve böbreklerden de idrarla atıyoruz. Çok başarılı bir tedavi oldu. Sağ bacağında hemen hemen hiç kalmamıştı. Sol bacağında da bu gördüğünüzün yarısına inmişti. Yaklaşık 5 ay bizde tedavi gördü. Fakat karın sarkması vardı bu hastamızda. Yani karnı dizlerindeydi bu hastamızın ve yürümesini engelliyordu. Biz bacağındaki ödemi azalttıktan sonra hastamızı plastik cerrahiye yönlendirdik. Orada operasyon yapıldı ve hastanın yürümesi daha kolaylaştı. Daha sonra araya Covid-19 vesaire girince hastamızı geçen hafta tekrar yatırdık. Başarımız tabi bir miktar azalmıştı. Çünkü hastamız kendisine denilenleri evde uygulamamıştı. Karın ameliyatından dolayı ağrıları olduğu için. Ama şu anda 1 haftada yaklaşık 8 kilo verdi hastamız” şeklinde konuştu.