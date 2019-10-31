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1 ayda 700 bin TL’lik vurgun yapan sahte polisler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İzmir’de kendilerini savcı, gizli polis ve istihbaratçı olarak tanıtıp, vatandaşlara FETÖ’nün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek 1 ayda yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.Olay, 13 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi.

1 ayda 700 bin TL’lik vurgun yapan sahte polisler tutuklandı

Kocaeli ve İzmir’de kendilerini savcı, gizli polis ve istihbaratçı olarak tanıtıp, vatandaşlara FETÖ’nün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek 1 ayda yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.
Olay, 13 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayan şahıslar kendilerini gizli polis olarak tanıtarak, FETÖ/PDY terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Yaşlı kadına hesaplarını kurtaracaklarını söyleyen şahıslar, evindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şahısların kendisini ikna etmesi üzerine G.B., evine gelen şahsa 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 6 bin TL para verdi. Para ve ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra şahısların tekrar kendisini aramamasından şüphelenen kadın, dolandırıldığını fark ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Aynı şahıslar 25 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayıp kendilerini istihbarat polisi olarak tanıttı. Kadını arayarak FETÖ ile bağlantılarının olduğunu tespit ettiklerini söyleyen şahıslar, 16 yaşındaki kızı İ.M.’yi gözaltına alacaklarını söylediler. Şahısların sözleri üzerine büyük panik yaşayan R.M., şahısların talimatlarını yerine getirmeye başladı. Şahıslar daha sonra R.M.’ye evindeki paraları kızı İ.M. aracılığı ile kendilerine teslim etmesini söyledi. R.M. evinde bulunan 50 bin Türk Lirası ve 5 bin dolar parayı kızına verdi. Daha sonra İ.M. parayı şahıslara teslim etti.
Yaşanan olay sonrasında dolandırıldığını fark eden R.M. polise giderek şikayetçi oldu. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Her 2 olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, 2 vatandaşı da dolandıran şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 300’den fazla güvenlik kamerasını izleyerek dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri tarafından dün Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla İ.Ç. (26) ve A.D. (17) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde şahıslar suçlamaları kabul eden şahıslar, İzmir’de de bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıklarını söyledikleri öğrenildi. 19 Eylül tarihinde İzmir Seferihisar ilçesinde Ö.Ö. (59) isimli bir vatandaşı aynı yöntemle ağlarına düşürdüklerini itiraf eden şahısların vatandaşın 25 bin Euro parasını dolandırıcılık yöntemi ile aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Farklı suçlardan 3’er adet suç kayıtları olduğu belirlenen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan İ.Ç. ve Ö.Ö.’nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

1 ayda 700 bin TL’lik vurgun yapan sahte polisler tutuklandı

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