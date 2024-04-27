1 bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor neler! İşte 1 saat içinde olanlar

Kola, birçok kişi için keyifli bir içecek tercihidir. Ancak, içerdiği bileşenler ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler olur? İşte bu popüler içecek tükettikten sonra bir saat içinde vücutta gerçekleşenler ve kolanın sağlık üzerindeki etkileri...

İLK 10 DAKİKA

Yaklaşık 10 çay kaşığı şekeri aynı anda almış oluyorsunuz. Bu yaklaşık bir günlük ihtiyaç ediyor. Normalde bu kadar fazla şekeri aynı anda yeseydiniz kusardınız ve tek kusmama nedeniniz tadını şekerin gizleyen fosforik asit.

İLK 20 DAKİKA

Kanda şeker zirve yaptı, bu da insülin patlaması yaşattı. Karaciğer buna tepki veriyor, bulduğu şekeri yağa çeviriyor ki, o sırada zaten ortamda çok şeker var.

İLK 40 DAKİKA

Kafein komple emildi. Tansiyon yükseldi ve buna tepki olarak karaciğer kana daha fazla şeker göndermeye başladı.

İLK 45 DAKİKA

Vücudunuz dopamin üretimini hızlandırır. Bu beyninizdeki zevk alma merkezlerini uyarır. Mekanizma tehlikeli bağımlılıklara benzerlik göstermektedir.

İLK 60 DAKİKA

Fosforik asit bağırsaktaki normalde kemiklere gidecek olan kalsiyum, magnezyum ve çinkoyu bağladı. Kafeinin diüretik etkisiyle dışarı atılmaya artık hazırlar. Şeker seviyeniz düşer ve daha yorgun ve uykulu hissetmeye başlarsınız. Süreç tamamlandı.







