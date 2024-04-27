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    4. 1 bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor neler! İşte 1 saat içinde olanlar

    1 bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor neler! İşte 1 saat içinde olanlar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.04.2024 09:54
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    Kola, dünya genelinde en popüler içeceklerden biridir. Ancak, bir bardak kola içmenin vücudumuzda ne gibi etkiler yarattığı konusu pek bilinmez. Bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor? İşte içtiğiniz andan itibaren bir saat boyunca yaşananlar ve bu içeceğin vücut üzerindeki etkileri...

    Kola, birçok kişi için keyifli bir içecek tercihidir. Ancak, içerdiği bileşenler ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler olur? İşte bu popüler içecek tükettikten sonra bir saat içinde vücutta gerçekleşenler ve kolanın sağlık üzerindeki etkileri...

    İLK 10 DAKİKA

    Yaklaşık 10 çay kaşığı şekeri aynı anda almış oluyorsunuz. Bu yaklaşık bir günlük ihtiyaç ediyor. Normalde bu kadar fazla şekeri aynı anda yeseydiniz kusardınız ve tek kusmama nedeniniz tadını şekerin gizleyen fosforik asit.

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    İLK 20 DAKİKA

    Kanda şeker zirve yaptı, bu da insülin patlaması yaşattı. Karaciğer buna tepki veriyor, bulduğu şekeri yağa çeviriyor ki, o sırada zaten ortamda çok şeker var.

    şeker

    İLK 40 DAKİKA

    Kafein komple emildi. Tansiyon yükseldi ve buna tepki olarak karaciğer kana daha fazla şeker göndermeye başladı.

    kola

    İLK 45 DAKİKA

    Vücudunuz dopamin üretimini hızlandırır. Bu beyninizdeki zevk alma merkezlerini uyarır. Mekanizma tehlikeli bağımlılıklara benzerlik göstermektedir.

    KÜP ŞEKER

    İLK 60 DAKİKA

    Fosforik asit bağırsaktaki normalde kemiklere gidecek olan kalsiyum, magnezyum ve çinkoyu bağladı. Kafeinin diüretik etkisiyle dışarı atılmaya artık hazırlar. Şeker seviyeniz düşer ve daha yorgun ve uykulu hissetmeye başlarsınız. Süreç tamamlandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    kola sağlıklı yaşam
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