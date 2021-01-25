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  4. 1 dakikada ameliyatsız burun inceltme yöntemi

1 dakikada ameliyatsız burun inceltme yöntemi

25.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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1 dakikada ameliyatsız burun inceltme yöntemi

Burun ölçülerimiz yüz güzelliğimizi tamamlayan en önemli unsurlardan biridir. Kişiler bazen çeşitli nedenler ile burun yapılarından rahatsız olabilir. Cerrahi yöntemleri tercih etmeden istediği burun şekline kavuşmak isteyen hastalar medikal estetik yöntemlerine başvuruyor. Dr. Sevgi Ekiyor lazer ile burun sıkılaştırma ve inceltme yöntemi hakkında bilgi verdi.

Burun yapısı bazı kişilerde kalınlık ya da etli bir görünüme sahip olabilir. Bu noktada daha ince ve sıkı bir görüntü yakalamak için lazer yöntemlerine başvuruyoruz. Plazma fraksiyonel lazer uygulamaları ile hem yenilenmiş bir cilt hem de daha ince bir burun elde ediyoruz.

Cihazda cildinize atış veren küçük bölgeler var. Bu bölgelerin içinden çok küçük iğneler çıkarak cildinize plazma enerjisi gönderip uygulamayı gerçekleştiriyor. Cildi taramadan önce anestezik bir krem uyguladığımız için işlem boyunca hissedebilecek ağrı ya da sızılar minimuma indiriliyor. İşlem süresi oldukça kısa. Bazı hastalarda 1 dakika sürdüğü görülebiliyor.

İşlemden sonra uygulama yapılan yerde sanki peeling uygulanmış gibi küçük küçük kabarcıklar görülebiliyor. Bu uyarılma sayesinde cilt yenilenmesi daha etkili bir şekilde başlamış oluyor. Gerekirse sonuçlar takip edilip, duruma göre işlem tekrar edilebiliyor.

İşlemden sonra oluşan kızarıklık 1 gün içinde geçecektir.

İşlem yapılan bölgeye daha sonra mezoterapi içeriklerini krem gibi uygulamak daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlıyor. 2-3 dakika beklettiğimiz bu serumdan sonra cildin kızarıklığını giderecek ve cilt nemini artıracak bir krem sürüp, hastayı günlük yaşantısına geri gönderebiliyoruz. Hastaya bir ev ödevi verip, cilt hücrelerini yenileyecek ve sıkılaştırmayı artıracak bir krem kullanmalarını tavsiye ediyorum.


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