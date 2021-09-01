1 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Anılar ve hatıralar canlanabilir!

Balık burcu bugün sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek isteyebilir. Terazi burcunun gerekli olmayan harcamalar yapmak konusunda dikkatli olması gerekiyor. İşte 1 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün akıl ve duygular arasında kaldığınız bir durum içinde olabilirsiniz. Mantıklı düşünmek ve güvende kalmak, güvenli alanınızı korumak isterken bir yanınız değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı dile getirmek ve üstü kapalı konuşmaktan kaçınmak bu enerjileri daha iyi yönetmenizi sağlar.

BOĞA

Bugün eski dostlarınızla görüşebilir, eskiden gittiğiniz yerleri ziyaret edebilirsiniz. Anılar ve hatıralar canlanabilir. Geçmişi yad edebilirsiniz. Teknolojik aletler ve araçlarla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Kısa bir yolculuk gündeme gelebilir.

İKİZLER

Bugün eskiden kalma bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Yakınlarınızla borç alma-verme gündemleri ortaya çıkabilir. Finansal konularla ilgili adımlarınız daha hızlı ilerleyebilir. Çalıntı ve kayıp durumlarına karşı bugün daha fazla dikkat edin.

YENGEÇ

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Duygu dünyanızda ve yaşama dair hedeflerinizde yenilikler gündeme gelebilir. Nostalji ortaya çıkabilir ve eski anılarınızı daha sık hatırlayabilirsiniz. Kökler, vatan, aile ve akrabalar gibi konular gün içinde ön planda olabilir.

ASLAN

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde içinizden geldiği gibi veya ruh halinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Yanlış anlama ve kendinizi yanlış ifade etmeye açık olduğunuz gün boyunca iletişiminizde özenli olun. Hassas ve alıngan olabileceğinizi gözden kaçırmayın.

BAŞAK

Bugün harcamalar ve ödemelerle ilgili hızlı gelişen gündemler olabilir. Küçük küçük birden fazla harcama yapabilirsiniz. Borç alma-verme konuları gündeme gelebilir. Arkadaşlarınıza daha verici ve fedakar olabilirsiniz. Eski dostlarınızı sahipleniyorsunuz.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlerken gün içinde istekleriniz ve ihtiyaçlarınız çatışabilir ve bir seçim yapmanız gerekebilir. İhtiyaçlarınızı öncelikli olarak belirlemeniz ve keyfi, abartı ve lüksten nispeten kaçınmanız gerekiyor. Kontrolsüz ve lüzumsuz harcamalara dikkat.

AKREP

Bugün sezgileriniz güçlenirken sevdiklerinize karşı daha sahiplenici ve koruyucu olabilirsiniz. Dargınlık yaşadığınız insanlarla barışmak isteyebilir, eski iletişiminizi ve ilişkinizin eski halini özleyebilirsiniz. Aile içi kutlamalar gündeme gelebilir.

YAY

Bugün ısrar ve takıntı gibi negatif enerjilerden uzak durmaya çalışın. Alternatif yolları keşfetmeye, alternatiflerinizi görmeye ve değerlendirmeye çalışın. Sosyal çevreniz, sıkışıklık yaşadığınız konuda yardımcı olabilir. Borç alma-verme konularında daha titiz olun.

OĞLAK

Bugün ilişkilerinizde güçlü duygular, sahiplenici tutumlar ve kıskançlıklar ortaya çıkabilir. İlişkilerden beklentilerinizi ve ilişkideki önceliklerinizi doğru ve net belirlemeye çalışın. Zihnin anlık gel gitlerine kapılarak hareket etmeyin.

KOVA

Bugün sorumluluklar, yapılacak işler ve iş hayatı gündeminizde olabilir. Eski iş yerinizden bir teklif alabilirsiniz. Eskiden tamamladığınız işlerin üzerinden tekrar geçmeniz gerekebilir. İş ilişkilerinde ve müşteriler, çalışanlarla iletişimde yanlış anlamalar olabilir.

BALIK

Bugün sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü daha çok hissetmek isteyebilir, onaylanma ve alkışlanma ihtiyacınızın arttığını fark edebilirsiniz. Beklentiler dahilinde vermek bugün sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Beklentilerden sıyrılarak hareket edin.



