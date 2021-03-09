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1 hafta arayla 2 motosiklet çalan hırsız tutuklandı

09.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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1 hafta arayla 2 motosiklet çalan hırsız tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 hafta arayla 2 ayrı motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 hafta arayla 2 ayrı motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4067 Sokak’ta gerçekleşti. 28 Şubat gecesi sokakta park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalınan motosikleti 6 Mart tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde terk edilmiş olarak buldu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti çaldığı belirlenen Hakan A. Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde ikametinin yakınında yakalandı.
Hakan A.’nın 4 Mart gecesi Salkımevler Mahallesi Küme evlerinde yine park halindeki motosikleti çaldığını itiraf ettiği, motosikletin terk ettiği yerde bulunamadığı bildirildi. Şüphelinin motosikleti beraber çaldığı Alanya’dan gelen arkadaşının götürmüş olabileceğini söylemesi üzerine bu şahsın da aranmasına başlandığı bildirildi. Sorgusunda, her iki motosikleti de çaldığını itiraf eden Hakan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

1 hafta arayla 2 motosiklet çalan hırsız tutuklandı

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