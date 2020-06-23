Pratik Bir Şekilde 1 Haftada 4 Kilo Vermenizi Sağlayacak Diyet ve Egzersiz Listesi

Özellikle yaz aylarının başlangıcında ve yaz mevsimi boyunca dert haline getirilen ve görsel açıdan önemli bir sorun olarak görülen fazla kilolardan, düzenli bir beslenme programına göre beslenip yine düzenli bir şekilde egzersiz yapıldığı takdirde kurtulmak mümkündür. Özellikle "Şu son kalan 4-5 kiloyu versem rahatlayacağım." diye düşünenlerdenseniz 1 haftada

4 kilo vermeyi mümkün kılan diyet ve egzersiz listemize göz atabilirsiniz.

1 Haftada 4 Kilo Vermeyi Vadeden Diyet Listesi

1. Gün

Sabah**: 1 adet

haşlanmış yumurta, 1 yemek kaşığı lor peyniri, domates, salatalık, 1 yemek kaşığı** karabuğday. Ayrıca mevsim yeşilliklerini de tüketebilirsiniz.

Ara öğün: 1 bardak sütsüz, şekersiz ve kremasız kahve ya da 1 fincan yeşil çay

** Öğle: 5-6

**çorba kaşığı zeytinyağı ile yapılmış sebze yemeği, 1 kase yağsız yoğurt ve 1 yemek kaşığı karabuğday

Ara öğün: 1 dilim ananas, küçük bir kutu meyveli yoğurt

Akşam: 120 gram tavuk göğsü veya ızgara biftek ile salata

2. Gün

Sabah** : 1 tatlı kaşığı kadar

labne peyniri, yarım avokado, 1 dilim tahıllı ekmek ve 5-6 tane** badem

Ara öğün: 1 bardak sütsüz, şekersiz ve kremasız kahve ya da 1 fincan yeşil çay

sütsüz, şekersiz ve kremasız kahve ya da Öğle:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilmiş 120 gram ton balıklı salat