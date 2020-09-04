1 haftada 5 kilo verebilirsiniz! Karpuz diyeti sayesinde...

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, her öğünde büyük bir zevkle tüketiliyor. Ancak bilmelisiniz ki çoğu meyve gibi karpuz da yüksek oranda şeker içeriyor. Bu yüzden uzmanlar dikkatli tüketilmesi konusunda uyarıyor. Severek tükettiğiniz karpuz ile yağ yakmak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var. İşte, fazla kilolara savaş açan karpuz diyetinin püf noktaları!

UZAK DURMANIZ GEREKENLER

Yasaklı gıdaları artık hepimiz biliyoruz. Diğer diyetlerde olduğu gibi karpuz diyetinde de uzak durmamız gereken bazı besinler var. Bunlardan başlıcaları; aşırı şekerli ve tuzlu gıdalar, hamur işleri, kızartmalar ve tabii ki paketli gıdalar.

KARPUZUN SUYUNA DİKKAT

Sağlıklı olan karpuzun lifli yapısıdır. Bu yüzden karpuzu tüketirken ısırarak tüketmeli suyunu sıkmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu, karpuzun bir anda zararlı bir hale dönüşmesine sebep olur. Bunun sebebi de sıvı halde tüketildiğinde karpuzun vücuda aşırı miktarda alınma riski ve içerdiği yüksek oranda meyve şekerinin kilo aldıracağı gerçeği.