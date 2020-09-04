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1 haftada 5 kilo verebilirsiniz! Karpuz diyeti sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kilo sorunu ile başı dertte olan birçok insan var. Hepimizin en büyük arzusu değil mi, ne istersek yemek ama kilo almamak? Ne yazık ki bu durum pek mümkün değil. Bu yüzden her geçen gün yeni diyetler hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de karpuz diyeti. Peki, karpuz diyeti ne işe yarar, nasıl yapılır?

1 haftada 5 kilo verebilirsiniz! Karpuz diyeti sayesinde...

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, her öğünde büyük bir zevkle tüketiliyor. Ancak bilmelisiniz ki çoğu meyve gibi karpuz da yüksek oranda şeker içeriyor. Bu yüzden uzmanlar dikkatli tüketilmesi konusunda uyarıyor. Severek tükettiğiniz karpuz ile yağ yakmak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var. İşte, fazla kilolara savaş açan karpuz diyetinin püf noktaları!

UZAK DURMANIZ GEREKENLER

Yasaklı gıdaları artık hepimiz biliyoruz. Diğer diyetlerde olduğu gibi karpuz diyetinde de uzak durmamız gereken bazı besinler var. Bunlardan başlıcaları; aşırı şekerli ve tuzlu gıdalar, hamur işleri, kızartmalar ve tabii ki paketli gıdalar.

KARPUZUN SUYUNA DİKKAT

Sağlıklı olan karpuzun lifli yapısıdır. Bu yüzden karpuzu tüketirken ısırarak tüketmeli suyunu sıkmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu, karpuzun bir anda zararlı bir hale dönüşmesine sebep olur. Bunun sebebi de sıvı halde tüketildiğinde karpuzun vücuda aşırı miktarda alınma riski ve içerdiği yüksek oranda meyve şekerinin kilo aldıracağı gerçeği.

ŞEKER HASTALARI UZAK DURMALI

Şeker hastasıysanız zaten diyet sizin için uygun değil demektir. Bununla birlikte karpuz tüketimi konusunda doktorunuzun yönlendirmelerini dinlemelisiniz. Kan şekeri düzeyinizde iniş çıkışlar mevcutsa bir süre karpuz tüketmemek sağlığınız açısından daha yararlı olacaktır.

SU VAZGEÇİLMEZİNİZ OLMALI

Dikkat ettiğiniz diğer püf noktalarına ilaveten günde mutlaka 2 litre su tüketmelisiniz. Bünyenize göre su tüketim miktarını arttırabilirsiniz ancak minimum 2 litre su içmek kilo vermede en büyük yardımcınız olacak. Bunun yanı sıra her gün rutin haline getireceğiniz yarım saat ile bir saat arası yürüyüş, kilo verme yolculuğunuzda size fayda sağlar.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnek listeye göre beslenir, ayrıca belirttiğimiz püf noktalarını uygularsanız kolaylıkla kilo verebilirsiniz. Listeye göre sebze ve et tüketimi dengesini sağlamalısınız. Elbette herhangi bir sağlık sorununuz varsa kesinlikle bir uzmana danışmadan diyet yapmamalı, mutlaka diyetisyen yardımı almalısınız.

2 GÜNLÜK ÖRNEK KARPUZ DİYETİ MENÜSÜ

1. GÜN

  • Kahvaltı: 2 bardak su, 1 dilim peynir, 1 dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmek

  • Ara öğün: 1 kase yağsız yoğurt

  • Öğle: 1 dilim karpuz

  • Akşam: Bir porsiyon tavuk göğüs, mevsim salatası, 1 dilim kepek ekmek

  • Ara öğün: 1 dilim karpuz

2. GÜN

  • Kahvaltı: 2 bardak su, 1 dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmek

  • Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık

  • Öğle: 1 dilim karpuz, bir porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmek

  • Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, mevsim salatası

  • Ara öğün: 1 dilim karpuz
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