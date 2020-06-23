Kolayca 1 Haftada 5 Kilo Vermenizi Sağlayacak Diyet ve Egzersiz Listesi

İşlenmiş gıdaların beslenme düzenimizde önemli ölçüde yer kaplamasıyla birlikte hepimizin ortak problemi haline gelen fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Tükettiğimiz besinlere dikkat edip, düzenli olarak egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirdiğimizde elbette mümkün. Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde belirli bir zaman aralığında uygulanacak diyet programlarıyla belirli miktarda kilo verilebilir. Ancak bu diyet programları şok diyetler kategorisine girer ve mutlaka doktor tavsiyesiyle uygulanmaları gerekir.

Egzersiz Programı

Bu egzersiz programını 7 gün boyunca her sabah kahvaltıdan sonra uygulamaya gayret gösterin. Aşağıda paylaştığımız şok diyet programıyla birlikte uyguladığınız egzersiz programı **1 haftada 5 kilo

**vermenizi mümkün kılacaktır. Ancak diyet programı sona erdikten sonra bu egzersizlere devam edilmesi, vücutta yağ depolanmasını önler. Bununla birlikte tüketilen besinlere dikkat edilir, protein ağırlıklı beslenip karbonhidrat tüketimi sınırlandırılırsa kilo vermeye devam edilebilir.