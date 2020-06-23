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Kolayca 1 Haftada 5 Kilo Vermenizi Sağlayacak Diyet ve Egzersiz Listesi

sebboy sebboy
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İşlenmiş gıdaların beslenme düzenimizde önemli ölçüde yer kaplamasıyla birlikte hepimizin ortak problemi haline gelen fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Tükettiğimiz besinlere dikkat edip, düzenli olarak egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirdiğimizde elbette mümkün.

Kolayca 1 Haftada 5 Kilo Vermenizi Sağlayacak Diyet ve Egzersiz Listesi

İşlenmiş gıdaların beslenme düzenimizde önemli ölçüde yer kaplamasıyla birlikte hepimizin ortak problemi haline gelen fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Tükettiğimiz besinlere dikkat edip, düzenli olarak egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirdiğimizde elbette mümkün. Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde belirli bir zaman aralığında uygulanacak diyet programlarıyla belirli miktarda kilo verilebilir. Ancak bu diyet programları şok diyetler kategorisine girer ve mutlaka doktor tavsiyesiyle uygulanmaları gerekir.

Egzersiz Programı

Bu egzersiz programını 7 gün boyunca her sabah kahvaltıdan sonra uygulamaya gayret gösterin. Aşağıda paylaştığımız şok diyet programıyla birlikte uyguladığınız egzersiz programı **1 haftada 5 kilo

**vermenizi mümkün kılacaktır. Ancak diyet programı sona erdikten sonra bu egzersizlere devam edilmesi, vücutta yağ depolanmasını önler. Bununla birlikte tüketilen besinlere dikkat edilir, protein ağırlıklı beslenip karbonhidrat tüketimi sınırlandırılırsa kilo vermeye devam edilebilir.

1. Inverted V Pipe Egzersizi

inverted

  • Önce yüzüstü pozisyonda ayak parmak uçlarınızı ve avuçlarınızı yere sabitleyin ve vücudunuz yere paralel olsun.
  • Sonra yavaş yavaş elleriniz sabit duracak şekilde kalçalarınızı yukarı doğru kaldırın ve ters V şeklini alın.
  • Sonra kalçalarınızı indirin ve eskisi gibi yere paralel olun. Bu hareketi 30 saniye uygulayın.

2. Lying Leg Raise Egzersizi

  • Bu harekette önce sırtüstü yatın, bacaklarınız bitişik olsun.
  • Ellerinizi de yere sabitledikten sonra kalçalarınızı yukarı kaldırın ve indirin.
  • Bu hareketi 30 saniye uygulayın.

3. Superman Sırt Egzersizi

superman

  • Önce yüzüstü yere uzanın ve kollarınız ile ayaklarınızı açın.
  • Kollarınızı ve ayaklarınızı aynı anda havaya kaldırın.
  • Bu hareketi 30 saniye uygulayın.

4. Jump Squat Egzersizi

jump squat

  • Ayaklarınızı açarak yere çömelin ve parmak uçlarınıza düşecek şekilde zıplayın.
  • Bu egzersizi 30 saniye uygulayın.

5. Push Up and Knee Kick

push up

  • Önce yere yüzüstü uzanarak şınav pozisyonu alın.
  • Sol dizinizi sağ dirseğinize, sağ dizinizi de sol dirseğinize değdirin.
  • Bu egzersizi 30 saniye uygulayın.

6. İp Atlama Egzersizi

ip atlayan kadın

  • Karın bölgesi ve iç bacakların erimesi için en iyi egzersiz ip atlamaktır.
  • 30 saniye ip atlayarak egzersiz programınızı bitirebilirsiniz.

Diyet Programı

bel

7 gün boyunca aynı düzende beslenme esasına dayanan bu diyet, yukarıdaki egzersiz programıyla desteklendiği takdirde 5 kiloya kadar kilo kaybını mümkün kılar.

  • Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim beyaz peynir, 2 dilim kepek ekmeği veya çavdar ekmeği, bol miktarda dereotu, maydanoz, roka ve tere, 4 adet zeytin, şekersiz olması şartıyla yeşil çay veya siyah çay.
  • Ara öğün: 1 çay bardağı süt
  • Öğle: 1 porsiyon ızgara et (Eğer sabah yumurta yemediyseniz bu öğüne yine haşlanmış olması koşuluyla yumurta da ekleyebilirsiniz.), yağsız salata, 1 bardak tuzsuz ayran
  • Ara öğün: 1 bardak yoğurt, 2 kaşık yulaf, 1 adet meyve
  • Akşam: 1 kase çorba, 5 kaşık zeytinyağlı bir yemek, 1 kase yoğurt, 1 adet meyve

**Basen bölgesindeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız: Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

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Diyet Sonrası Yapılması Gerekenler

meyve

  • Duygu değişimleri yaşadığınız zamanlarda, televizyon veya bilgisayar başında yemek veya atıştırmalık yemeyin, farkında olmadan midenizi çok doldurmayın.
  • Küçük porsiyon yemek için her zaman küçük tabaklarda ve kaselerde yemek yiyin.
  • Her gün atıştırmalık olarak bol bol tam tahıllar, süt ürünleri, meyve ve sebze tüketin; bu besinler vücudunuzun ihtiyacı olan potasyum, kalsiyum, D vitamini ve posayı yoğun olarak içerirler.
  • Her zaman tam tahıllı yiyecekler tercih edin. Tam buğday ekmeği, siyah pirinç veya kepekli pirinç tüketmeye çalışın. Tam tahıl kan şekerinizi dengeleyerek çabuk acıkmanızı engeller ve posa ile B vitamini ihtiyacınızı büyük ölçüde sağlar.
  • Şeker, tuz ve doymuş yağ içeren besinleri mümkün olduğu kadar az tüketin. Özellikle hipertansiyon veya kalp hastasıysanız tuz tüketmemelisiniz veya tuzu çok az tüketmelisiniz.
  • Bol bol su için. Su hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğer su içmeyi sevmiyorsanız, su içmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Özellikle sıcak havalarda ve egzersiz yaptığınızda bol su içmeye olabildiğince özen gösterin.
  • Her gün egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle yürüyüş, bisiklet sürmek, koşmak, yüzmek ve ip atlamak en çok kalori yakan egzersiz türleridir.

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