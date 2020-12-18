1 haftada boy uzatmanın kolay yolu! Sizi gören şaşkına dönecek

Aslında uyurken boyumuz uzun oluyor. Sırt üstü 10 dakika yatmak 5 mm yükseklik kazandırır. Bunun sebebi omurganın gün içerisinde büzülmesidir, yatınca normal haline döner. Bunu belirli egzersizleri yaparak kalıcı hale getirebilirsiniz ancak yaşınız 25'in üstündeyse çok bir şey beklemeyin. Çünkü büyüme yaşını çoktan geçtiniz.

BİSİKLETE BİNİN

Bu yöntemle boy uzatmak için seleyi, bacaklarınızın pedallara ulaşmak için esnemesi gerekeceği yüksekliğe ayarlamalısınız. Çok yükseğe ayarlarsanız da eklemlerinizi incitirsiniz.

BARA ASILIN

Bu kolay bir egzersizdir. Barfiks çekmenize gerek yok: sadece bara tutun, olabildiğince uzun süre böyle kalın ve zamanı yavaş yavaş artırın. Egzersiz, omurga ve karın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur.

OMUZ ÜZERİNDE DURUN

Bu duruşta bacaklarınızı olabildiğince sert bir şekilde yukarı doğru uzatın. Vücudunuzu dik bir açıda tutmak ve bacaklarınızın aniden düşmesine izin vermemek çok önemlidir, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

KOBRA EGZERSİZİ YAPIN

Omurganız için iyi olmasının yanı sıra, bu egzersiz aynı zamanda sırtınızı, karın kaslarınızı, kalçalarınızın arkasını ve kalçalarınızı da esnetebilir.