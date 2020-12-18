1 haftada boy uzatmanın kolay yolu! Sizi gören şaşkına dönecek

Aslında uyurken boyumuz uzun oluyor. Sırt üstü 10 dakika yatmak 5 mm yükseklik kazandırır. Bunun sebebi omurganın gün içerisinde büzülmesidir, yatınca normal haline döner. Bunu belirli egzersizleri yaparak kalıcı hale getirebilirsiniz ancak yaşınız 25'in üstündeyse çok bir şey beklemeyin. Çünkü büyüme yaşını çoktan geçtiniz.
Bu yöntemle boy uzatmak için seleyi, bacaklarınızın pedallara ulaşmak için esnemesi gerekeceği yüksekliğe ayarlamalısınız. Çok yükseğe ayarlarsanız da eklemlerinizi incitirsiniz.
Bu kolay bir egzersizdir. Barfiks çekmenize gerek yok: sadece bara tutun, olabildiğince uzun süre böyle kalın ve zamanı yavaş yavaş artırın. Egzersiz, omurga ve karın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur.
Bu duruşta bacaklarınızı olabildiğince sert bir şekilde yukarı doğru uzatın. Vücudunuzu dik bir açıda tutmak ve bacaklarınızın aniden düşmesine izin vermemek çok önemlidir, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
Omurganız için iyi olmasının yanı sıra, bu egzersiz aynı zamanda sırtınızı, karın kaslarınızı, kalçalarınızın arkasını ve kalçalarınızı da esnetebilir.
Eğilirken bacaklarınızı düz tutmaya çalışın ve parmaklarınızı ayak parmaklarınıza değdirin. Yavaşça başlayın ve yavaş yavaş kıvrımların sayısını ve derinliğini artırın.
İp atlayabilir, basketbol oynayabilir veya zıplayabilirsiniz. Egzersiz, kemikleri ve kasları güçlendirmeye yardımcı olur ve zamanla biraz daha uzun olacaksın.
Bu basit egzersiz, karın kaslarınızı ve kalçalarınızı şekle sokarken alt sırtınızı güçlendirmeye yardımcı olur.
Yüzme, boyunuzu uzatan egzersizlerin en başında yer alıyor. Suyun içindeyken omurlararası disklerde ve kemiklerdeki yük çok daha az olduğu için eklemleriniz daha kolay hareket eder. Bu da boy uzatmayı kolaylaştırır.
Daha uzun olmak için yeterli miktarda kalsiyum, demir, D vitamini ve vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu diğer element ve vitaminleri tüketmelisiniz.
Sert bir yüzeyde uyumalısın. Uygun bir ortopedik yatak ve buna uygun bir yastık seçmek iyidir.
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