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1 haftada boy uzatmanın kolay yolu! Sizi gören şaşkına dönecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Alice Robinson birkaç popüler tekniği denedi ve omurgasını gererek disk yüksekliğini 1-2 mm artırarak haftada 1,5 cm daha uzun olmayı başardı. Derlediğimiz bilgilere göre, düzgün bir postürle boyunuza rahatlıkla 2,5 cm ekleyebilirsiniz. Nasıl mı, hadi görelim.

1 haftada boy uzatmanın kolay yolu! Sizi gören şaşkına dönecek

Aslında uyurken boyumuz uzun oluyor. Sırt üstü 10 dakika yatmak 5 mm yükseklik kazandırır. Bunun sebebi omurganın gün içerisinde büzülmesidir, yatınca normal haline döner. Bunu belirli egzersizleri yaparak kalıcı hale getirebilirsiniz ancak yaşınız 25'in üstündeyse çok bir şey beklemeyin. Çünkü büyüme yaşını çoktan geçtiniz.

BİSİKLETE BİNİN

Bu yöntemle boy uzatmak için seleyi, bacaklarınızın pedallara ulaşmak için esnemesi gerekeceği yüksekliğe ayarlamalısınız. Çok yükseğe ayarlarsanız da eklemlerinizi incitirsiniz.

BARA ASILIN

Bu kolay bir egzersizdir. Barfiks çekmenize gerek yok: sadece bara tutun, olabildiğince uzun süre böyle kalın ve zamanı yavaş yavaş artırın. Egzersiz, omurga ve karın kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur.

OMUZ ÜZERİNDE DURUN

Bu duruşta bacaklarınızı olabildiğince sert bir şekilde yukarı doğru uzatın. Vücudunuzu dik bir açıda tutmak ve bacaklarınızın aniden düşmesine izin vermemek çok önemlidir, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

KOBRA EGZERSİZİ YAPIN

Omurganız için iyi olmasının yanı sıra, bu egzersiz aynı zamanda sırtınızı, karın kaslarınızı, kalçalarınızın arkasını ve kalçalarınızı da esnetebilir.

VÜCUDU ESNETİN

Eğilirken bacaklarınızı düz tutmaya çalışın ve parmaklarınızı ayak parmaklarınıza değdirin. Yavaşça başlayın ve yavaş yavaş kıvrımların sayısını ve derinliğini artırın.

İP ATLAYIN

İp atlayabilir, basketbol oynayabilir veya zıplayabilirsiniz. Egzersiz, kemikleri ve kasları güçlendirmeye yardımcı olur ve zamanla biraz daha uzun olacaksın.

KÖPRÜ EGZERSİZİ

Bu basit egzersiz, karın kaslarınızı ve kalçalarınızı şekle sokarken alt sırtınızı güçlendirmeye yardımcı olur.

YÜZÜN

Yüzme, boyunuzu uzatan egzersizlerin en başında yer alıyor. Suyun içindeyken omurlararası disklerde ve kemiklerdeki yük çok daha az olduğu için eklemleriniz daha kolay hareket eder. Bu da boy uzatmayı kolaylaştırır.
Daha uzun olmak için yeterli miktarda kalsiyum, demir, D vitamini ve vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu diğer element ve vitaminleri tüketmelisiniz.
Sert bir yüzeyde uyumalısın. Uygun bir ortopedik yatak ve buna uygun bir yastık seçmek iyidir.

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