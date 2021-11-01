KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 1 Kasım günlük burç yorumları: Gereksiz endişelere dikkat! 1 Kasım'da burçları neler bekliyor?

1 Kasım günlük burç yorumları: Gereksiz endişelere dikkat! 1 Kasım'da burçları neler bekliyor?

01.11.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızların ve gezegenlerin meydana getirdiği günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızda gerçekleşen olaylar farklılık gösterebiliyor. 1 Kasım günü İkizler burçları uyku düzensizlikleri yaşarken, Yay burçları finansal harcamalar içinde olabilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 1 Kasım 2021 günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

1 Kasım günlük burç yorumları: Gereksiz endişelere dikkat! 1 Kasım'da burçları neler bekliyor?

1 Kasım Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda olacak. Gökyüzünün oldukça güzel açıları bulunuyor. Mars'ın Akrep'e geçmesiyle beraber enerjik, romantik ve eğitim öğrenim konularının gündemde olacağı bir gün yaşanabilir.

Bugün Koç burçları bugün finansal hesaplamalar yapabilir. Yengeç burcu ise sosyal çevre ilişkileriyle ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde iş hayatınız ve finansal planlarınızla ilgili yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Adım atmak için bir süredir cesaret bulamadığınız konuda ilk adımı atabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde aşk ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Bir adım atılabilir veya bir teklif alabilirsiniz. Güvende olma ihtiyacınız yüksek olacağı için detaycı düşünebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde akılcı düşünmek ve akılcı ilerlemek isteyebilirsiniz. Gerçekçi tarafınız öne çıkabilir. İş hayatınızla ilgili yeni bir durum ortaya çıkabileceği gibi alışkanlıklarda bir değişim de başlatabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde detaylara önem verebilir, zaman zaman daha şüpheci düşünebilir ve davranabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde yepyeni bir tavra bürünebilirsiniz. Takıntılara karşı dikkat edin.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde istek ve arzularınızla ilgili hırs ve kararlılık ortaya çıkabilir, elde etme ve başarma dürtüsü içine girebilirsiniz. Kontrol duygunuz artarken kendinize veya insanlara eleştirel ve mükemmeliyetçi yaklaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde aklınızdaki işler ve hedeflerle ilgili adım adım gitmek isteyebilir, detaylı planlamalar yapabilirsiniz. Detaylar ve ufak konular sizleri büyük kararlara ve değişen tavırlara götürebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilir, rüyalarınızın etkisinde kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde harcamalar ve yatırımlarla meşgul olabilirsiniz. İsteklerinizin değiştiği bir süreç başlıyor.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne farklı enerjilerle başlayabilir, harekete geçme dürtünüzün arttığını fark edebilirsiniz. Bir süredir var olan ataletiniz sonlanıyor. Daha planlı ve adım adım ilerliyorsunuz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İç dünyanızda farklı arzu ve isteklerin uyandığını hissedebilirsiniz. Bir konuda şartları zorlamak, şansınızı denemek, sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde tanışmalar, iş ve özel hayatınızda yeni insanlarla kurulan bağlantılar ön planda olabilir. Karşınızdaki insanı kendi içinizde sorgulayabilir, eleştirel bir gözle bakabilir veya daha kontrolcü davranabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde krediler, ödemeler ve borçlarla ilgili konularda hesaplamalar yapabilirsiniz. Küçük küçük birden fazla harcamanız olabilir. İlişkilerinizde daha gizemli ve içe kapalı olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacaktır. İlişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir, kararlar alınabilir. Evlenme, evlilik adımları ve davalara dair gündemler olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Dikkat! Risk alma eğiliminiz artabilirDikkat! Risk alma eğiliminiz artabilir
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.