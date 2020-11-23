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1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgada 3 tutuklama

23.11.2020 23:00 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanırken, 4’ü serbest bırakıldı.Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanırken, 4’ü serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde fırın açma meselesi yüzünden iki grup arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, Konya’nın Akşehir ilçesinden Ataköy Mahallesi’ndeki eve geldi. Burada iddiaya göre taraflar birbirlerine tabanca, tüfek ve sopalarla saldırdı. Kavgada Hurşit Y., Celalettin K., Aytekin Y., İbrahim G., Ali Ulvi Y., Mesut Y. ve Osman Y. isimli iki kuzen yaralandı. Yaralılardan aynı isimli kuzenlerden 36 yaşındaki Osman Y., kafasına aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Hurşit Y., Hüseyin Y. ve Celalettin K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Osman Y., İbrahim G., Ali Ulvi Y. ve Aytekin Y. ise serbest bırakıldı.

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