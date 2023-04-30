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1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

30.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs'ta bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankaların açık olup olmadığı merak edili. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde bankalar hizmet vermemektedir. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında "1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar ile ilgili detaylar...

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs resmi tatildir. Bu nedenle bankalar kapalı olacaktır. Ancak şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılabilecek.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NDA EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Resmi tatillerde yapılan EFT ve havale işlemleri ilk işlem gününde işleme alınmaktadır.

Dolayısıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yapılacak EFT ve havale işlemi 2 Mayıs Salı günü işleme alınacaktır.

Aynı gün içinde para gönderimi yapmak isteyen kişiler, normal zamanlarda mesai saatleri dışında olduğu gibi 1 Mayıs'ta da fast ile para gönderimini seçebilir.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.

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