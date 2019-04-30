1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri kutlama mesajları yayımladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, mesajında, partilerinin "Emek en yüce değerdir." anlayışını temel aldığını ve çalışanların hak mücadelesinden doğduğunu belirtti.

Açlık ve yoksulluk sınırlarının altında gelire sahip toplumun büyük çoğunluğunun bugün adeta yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Esasen emekçi kesimlerin hak ve çıkarlarını korumak, yaşam standartlarını yükseltmek, insanca ve hakça bir düzeni sağlamak üzere yapılanmış sol siyasetin Türkiye nüfusunun yüzde 90'ını kucaklaması beklenirken, halkımız bu oranı yüzde 35'e kilitlemiş, bu, sözde solcu partilerin esaretine mahkum edilmiştir."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da kutlayacaklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere kahraman ecdadı minnetle anacaklarını belirtti.

Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması için yeni bir sürecin başlatılacağına işaret eden Geylan, kamudaki sözleşmeli istihdamın kaldırılmasını istediklerini, aynı işi yapan kişilerin farklı statülerde çalışmasının doğru olmadığını vurguladı.