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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 07:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarından dolayı kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için bazı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Ortaklar, Aytekin Kotil ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.

Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Taksim trafik

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