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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Uşak, Manisa ve Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Manisa'da bir grup, törende İstiklal Marşı'nın okunmamasına tepki göstererek alandan ayrıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Uşak, Manisa ve Denizli'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Uşak Bir Eylül Stadı önünde toplanan parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

- Manisa

Manisa'da Sultan Camisi önünde toplanan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü.

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı okunmazken, bu duruma tepki gösteren Eski CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Mustafa Demir ve bazı katılımcılar alandan ayrıldı.

Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın okunmasının bu tip törenlerin "olmazsa olmazı" olduğunu belirterek, "Bugünkü program bir gündemli toplantıdır, daha önceden belirlenmiş ve gündemde mevcuttur. Bu nedenle İstiklal Marşı okunmadığı için protesto ediyorum, alanı da terk ediyorum. İstiklal Marşı'nın okunmasını tertip komitesine hatırlattık fakat dikkate almayıp, bilmiyoruz dediler ve okumadılar." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, şiir okunması ve halayların çekilmesi ile son buldu.

- Denizli

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan katılımcılar, mitingin yapılacağı Ulus Caddesi ile Tokat Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

Buradaki güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından konser verildi.

Kutlamalara, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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