1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Uşak, Manisa ve Denizli'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Uşak Bir Eylül Stadı önünde toplanan parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

- Manisa

Manisa'da Sultan Camisi önünde toplanan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü.

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı okunmazken, bu duruma tepki gösteren Eski CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Mustafa Demir ve bazı katılımcılar alandan ayrıldı.

Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın okunmasının bu tip törenlerin "olmazsa olmazı" olduğunu belirterek, "Bugünkü program bir gündemli toplantıdır, daha önceden belirlenmiş ve gündemde mevcuttur. Bu nedenle İstiklal Marşı okunmadığı için protesto ediyorum, alanı da terk ediyorum. İstiklal Marşı'nın okunmasını tertip komitesine hatırlattık fakat dikkate almayıp, bilmiyoruz dediler ve okumadılar." diye konuştu.