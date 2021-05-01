1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişler.

Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik:

Alman ressam Friedrich Kaskeline tarafından 1894 yılı 1 Mayıs'ı için tasarlanan afiş "Genel, doğrudan ve eşit seçim hakkı" mesajını taşıyor.

İkinci Enternasyonal'in dördüncü kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçi ve Sendikalar Kongresi için hazırlanan afiş. İngiliz ressam Walter Crane tarafından tasarlandı.

"İşçilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, ama kazanacak tüm dünyaları var, 1 Mayıs 1919" Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda bulundu. Sanatçı Alexander Petrovich Apsit tarafından tasarlandı.

Subbotnikler - Dmitri Stachievich Moor tarafından 1920, 1 Mayıs'ı için hazırlandı.

"Kapitalizmin yıkıntıları üzerinde köylü ve işçilerin kardeşliği dünya halklarına karşı yürüyor." Nicolas Kotcherguine tarafından 1 Mayıs 1920 için tasarlandı.