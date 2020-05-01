HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 00:49 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun. 1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle çoğunlukla evlerde kutlanacak. Ancak 1 Mayıs sözleri ve mesajları birbirinden uzak olanlar arasında paylaşılmaya devam edecek. İşte sizler için hazırladığımız en güzel, anlamlı ve resimli 1 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri...

1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor nasıl ortaya çıktı? İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı’na yol açtı.Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs’ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme. (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır. (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruzTürkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

Test sayısı 1 milyonu geçti! İşte koronavirüs tablosunda son durum

Test sayısı 1 milyonu geçti! İşte koronavirüs tablosunda son durum

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Playstation 4

Playstation 4

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Diğer Haberler
Son dakika! 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

30 Nisan 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması

İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.