"1 Mayıs'ı normalleştirmede başarılı olduk"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazların, copların, barikatların gölgesinde 1 Mayıslar artık geride kaldı. Hak-İş ve Memur-Sen olarak bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendik. 1 Mayıs'ın normalleşmesini sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk." dedi.

Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın 18 Mart Çanakkale Caddesi'ndeki kutlama programıyla ilgili bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa'nın Anadolu medeniyetinin kadim şehitlerinden biri olduğunu belirten Arslan, Şanlıurfa'ya hem kendilerinin hem de Türkiye'nin teşekkür borcu olduğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Memur-Sen ile ortaklaşa olarak Şanlıurfa'da düzenleyeceklerini anımsatan Arslan, 1 Mayıs'ı Taksim ısrarından kurtarıp Anadolu'ya taşıdıklarını ifade etti.

1 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak harekete ettiklerini vurgulayan Arslan, "Gazların, copların, barikatların gölgesinde 1 Mayıslar artık geride kaldı. Hak-İş ve Memur-Sen olarak bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendik. 1 Mayıs'ın normalleşmesini sağlamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk." dedi.