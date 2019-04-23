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1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana millet bahçesi kurulacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'ye kurulacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, kamunun ve yetimin hakkını gözeterek çalışacaklarını, kendilerine duyulan güvene layık olacaklarını ifade etti.

Kayserililere layık olma yolunda gayret gösterdiklerini ve Hava İkmal Millet Bahçesi için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hava İkmal'de 1 milyon 260 bin metrekare alan millet bahçesi olacak. Buranın imara açılması söz konusu değil. Plan gereği burada 80 bin metrekare cami alanı, 20 bin metrekare de okul alanı söz konusu. Camimiz ve okulumuzla ilgili çalışmaları hızla sürdürüyoruz. İstanbul'da incelediğimiz Çamlıca Camisi Türkiye'nin en büyük camisi oldu. Cumhuriyetimiz bu eser ile taçlandırıldı. Gerçekten görülmeye değer bir eser. Aynı projeyi Kayseri'de hayata geçirecek değiliz ama oradaki teknik heyetten de yararlanacağız. Kayserimize yakışır bir cami için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Ziyarete, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç millet bahçesi

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