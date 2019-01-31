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1 milyon 482 bin liralık soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü, tutuklandı.

1 milyon 482 bin liralık soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü, tutuklandı.
Olay, 27 Ocak günü Ulukışla ilçesinde meydana geldi. Bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, bir dinlenme tesisinde park halindeyken, başka bir araç ile gelen yüzü maskeli kişi tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, aracı Ankara yolunda terk edilmiş halde buldu. Yapılan kontrollerde bagajdaki paranın çalındığı saptandı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yaptığı araştırmanın ardından aynı şirketin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki adreslerinde arama yapıldı. Çalınan paranın 1 milyon 336 bin TL'si bir tavuk kümesinin yanına gömülmüş olarak bulundu.
OTOMOBİL ALIP, SUÇ ORTAKLARININ BORÇLARINI KAPATMIŞ
Şüphelilerden M.Ç.'nin, maske takarak aracı çalan kişi olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin paranın 34 bin TL’si ile teyzesinin kızı S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL ile bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı ortaya çıktı.
Şüphelilerden 2'si Niğde Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan firmanın 3 yıllık özel şoförü E.Ş, ağabeyi H.Ş. ve arkadaşları M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

1 milyon 482 bin liralık soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı

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