1 milyon insan böyle yargılansın dedi! Tüm dünyayı korumak için...

'Putin'i yargılayın' diyen dilekçe, Rus liderin Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlatmasının ardından bu ayın başlarında başlatılmıştı. Sadece birkaç hafta içinde, neredeyse 1.500.000 imza hedefine ulaştı.

Nürnberg mahkemeleri, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Nazi Almanyası üyelerini diğer ülkeleri işgal etmekten ve Holokost da dahil olmak üzere ağır suçlar işlemekten sorumlu tutmak için yapılmıştı.

MYNET - DIŞ HABER



SORUMLULUK ALMAK GEREK

Dilekçede "Dünyanın dört bir yanından vatandaşlar olarak, saldırı suçunun cezalandırılması için yeni bir Özel Mahkeme oluşturarak, Putin'i ve suç ortaklarını Ukrayna'yı yasadışı işgallerinden şahsen sorumlu tutmaya çağırıyoruz. Ayrıca sizi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili ayrı soruşturmasını desteklemeye çağırıyoruz. Böyle bir sorumluluk olmadan asla barış olmayacak. Size güveniyoruz." şeklinde bir mesaj paylaşılmıştı.

Dilekçede ayrıca Putin'e açılacak bu davanın sadece Ukrayna'yı değil, dünyanın geri kalanını korumak için olduğu da belirtildi.

MAHKEME PLANI VAR MI?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırıların ardından Rus liderler ve Putin'i adalete teslim etmek için bir mahkeme kurma planlarını da açıkladı.

Bakan Kuleba, Rusya’nın başlatmış olduğu bu saldırgan savaşla ve belirttiği gerekçelerle Ukrayna’yı ve Ukrayna halkının var olma haklarını açıkça reddettiğini ve bunun da Rusya’nın saldırganlık suçunun kök saldığı insanlık dışı ideolojisine işaret ettiğini belirtti.

Kuleba, kendisinin ve diğer küresel liderlerin Putin ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı gerekçesiz şiddet uyguladıkları gerekçesiyle başarılı bir şekilde dava edebilecekleri konusunda 'kendinden emin' olduğunu söyledi.

BÜYÜYEN BİR SUÇ LİSTESİ VAR

Ukrayna'da çalışan bir İngiliz insani yardım avukatı olan Wayne Jordash QC, Sky News'e, Putin'in yargılanma olasılığının, komutası altındaki Rus ordusu tarafından işlendiği iddia edilen 'büyüyen bir suç listesi' olduğu için muhtemel olduğunu söyledi.

Ayrıca, savaş tırmanmaya devam ederken, Rus birliklerinin Ukrayna vatandaşları tarafından sürekli olarak durdurulan işgale dair 'hayal kırıklığının', artan sayıda savaş suçuna yol açtığını da sözlerine ekledi.

"Rusların çatışmaları, yavaş yavaş neye vurduklarını umursamadıkları ya da sivil nüfusu korkutmak ve onlara hükmetmek için kasıtlı olarak sivil altyapıyı hedef aldıkları bir çatışmaya geçti. Saldırıya uğrayan her kasaba ve şehirde kesinlikle savaş suçlarından bahsediyoruz" dedi.



