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1 milyon Suriyeli projesinde yeni gelişme! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Yeni aşamaya geçildi

20.06.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sözünü ettiği, Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine geri dönüşü için yürütülen projede gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Azez kentindeki toplu konut alanında incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi verdi. Çataklı, yeni bir aşamasına geçildiğini duyurduğu proje kapsamında 240 bin konut yapılacağını bildirdi.

1 milyon Suriyeli projesinde yeni gelişme! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Yeni aşamaya geçildi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, projede ikinci aşamaya geçildiğine değinerek "Briket ev ve konteynerde yüzde 50’yi geçtik. Şimdi de bunun ileri versiyonuna geçerek konut aşamasına geldik" şeklinde konuştu. 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için 240 bin konut yapılacağını belirten Çataklı, konutların 13 ayrı noktada yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını dile getirdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yapılan operasyonlarla terörden arındırılan Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu. Operasyonlarla güvenli hale getirilen ve hayatın normalleştiği Azez’deki toplu konut alanında incelemelerde bulunan Çataklı, yapılan yeni konut projeleri ile geri dönüşlerin hızlanacağını açıkladı.

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“BÖLGEDE ÇADIR VE BRİKET EVLERDEN KONUTLARA GEÇİLİYOR ARTIK”

Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bulunduğumuz bölgede 350-400 binleri bulan düzensiz bir yerleşme vardı. Bu bölgede AFAD koordinasyonunda yapılan en önemli faaliyet bu düzensiz kampları düzenli hale getirmekti. Şimdi bu noktada ikinci aşamaya geçildi ve bu aşama ile bir kısmı çadırdan briket eve geçmekti. Briket ev ve konteynerde yüzde 50’yi geçtik. Şimdi de bunun ileri versiyonuna geçerek konut aşamasına geldik. Bu noktada daha düzenli konut aşamasına geçerek mahalle ve ilçe büyüklüğünde temel sosyal mekanların, cami ve okulların bulunduğu alana geçildi. Bunlar sivil toplum kuruluşlarının eliyle yapıldı. Bu gezdiğimiz nokta da bunun bir örneği. Burası 200 bin kişinin hala kamplarda kaldığı bir bölge ve bunların çoğu savaşta yakınlarını, evini kaybetmiş insanlar. O yüzden bu bölgede konut aşamasına geçtik. Bu bölgede 6 milyona yakın insan var. Bunların birçoğu Suriye’nin diğer bölgelerinden gelen insanlar. Bunlar için briket evler haricinde ikinci aşama olarak artık konut yapımına geçtik. Bu konutları sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların desteğiyle yapıyoruz.”

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KAMPLARDA VE ÇADIRLARDA YAŞAYANLAR KONUTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

Azez ilçesindeki düzenli konut bölgesinde inceleme yapan Çataklı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan konutlara Azez’deki kamp ve çadırlarda yaşayanların yerleştirildiğini belirten Çataklı, konutların AFAD’ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını aktardı. Çataklı, yeni konut bölgelerinde okul ve cami de yapıldığını söyledi.

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1 MİLYON SURİYELİNİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜNE YÖNELİK 240 BİN KONUT YAPILACAK

Özellikle geri dönüşleri hızlandırmaya yönelik çalışmaların da yoğunlaştırıldığını açıklayan Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağına dikkati çekti. Çataklı, söz konusu konutların 13 ayrı noktada yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını söyledi. Çataklı, bu konutların 13 ayrı şehir gibi düşünülebileceğini ve buraya gönüllü geri dönüş yapacak Suriyelileri yerleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

(İHA)

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ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin projeyi duyurduğu açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz."

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