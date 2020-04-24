1 Milyon yazılımcı projesinin detayları gelmeye başladı

1 milyon yazılımcı projesinin detayları herkes tarafından merak ediliyordu. Yazılım sektöründe kendisine önemli bir yer edinmek isteyen herkes, projeye büyük umut bağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda, bu projenin bütün detayları yer alıyordu. Öncelikle projeye hangi kuruluşun öncülük edeceği belirlendi. Hemen ardından gerekli altyapı çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yaklaşık olarak 140 bin yazılımcı bulunuyor. Bu yazılımcıların çok önemli bir bölümü İstanbul’da yaşamakla birlikte, genel olarak sektörün ihtiyaçları karşılanamıyor.

Hem büyük şirketler hem de yazılım konusunda çalışmalar yürüten gruplar genellikle yazılımcı konusunda büyük bir eksiklik yaşıyor. Berat Albayrak bu sorunun aşılması için bir an önce yazılımcı yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. BTK Akademi’nin şu anda 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazırlandığı da özellikle belirtildi. Eğitimler yıl sonuna kadar 100’e çıkarılacak.