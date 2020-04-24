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1 Milyon yazılımcı projesinin detayları gelmeye başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

BTK Akademi tarafından eğitimleri verilecek olan bu proje herkese açık olacak.

1 Milyon yazılımcı projesinin detayları gelmeye başladı

1 milyon yazılımcı projesinin detayları herkes tarafından merak ediliyordu. Yazılım sektöründe kendisine önemli bir yer edinmek isteyen herkes, projeye büyük umut bağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda, bu projenin bütün detayları yer alıyordu. Öncelikle projeye hangi kuruluşun öncülük edeceği belirlendi. Hemen ardından gerekli altyapı çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yaklaşık olarak 140 bin yazılımcı bulunuyor. Bu yazılımcıların çok önemli bir bölümü İstanbul’da yaşamakla birlikte, genel olarak sektörün ihtiyaçları karşılanamıyor.

Hem büyük şirketler hem de yazılım konusunda çalışmalar yürüten gruplar genellikle yazılımcı konusunda büyük bir eksiklik yaşıyor. Berat Albayrak bu sorunun aşılması için bir an önce yazılımcı yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. BTK Akademi’nin şu anda 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazırlandığı da özellikle belirtildi. Eğitimler yıl sonuna kadar 100’e çıkarılacak.

'BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında sizlere büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Hem kendinizi hem ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım” ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada ve diğer çeşitli platformlarda ise kayıt konusunda bazı sorunların yaşandığı söylendi. Ayrıca bazıları sistemin başvuruları kaldırmadığını da belirtti.

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