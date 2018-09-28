"1 milyonun üzerinde kişi düşük uyku kalitesi yaşıyor"

Robotik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Karaman, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kişinin uyku apnesi ve horlama nedeniyle düşük uyku kalitesi yaşadığını bildirdi.

Karaman, dernek tarafından Antalya'nın Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Türklerin beşeri ve fiziksel özelikleri nedeniyle uyku apnesi hastalığına yakalanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Toplumda horlama ve uyku apnesi hastalığını ifade etmenin kabul görmediğini aktaran Karaman, insanların çoğunun bu durumu hastalık olarak kabul etmediğini dile getirdi.

Bu nedenle tanı koyma süresinin 8-10 yılı bulduğunu anlatan Karaman, rahatsızlık nedeniyle kalp krizleri ve beyinde felç gibi ciddi hastalık riski yaşandığını ifade etti.

Kişinin gece bunu defalarca yaşadığı için sabah çok yorgun kalktığına değinen Karaman, "Hastalık kişide çeşitli sosyal problemler oluşturuyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kişi uyku apnesi ve horlama nedeniyle düşük uyku kalitesi yaşıyor. Pek çok tedavi alternatifleri bulunuyor." dedi.

Doç. Dr. Kıvanç Günhan ve Doç. Dr. Adin Selçuk da uyku apnesi konusunda bilgi verdi.

Kongre, 30 Eylül'de sona erecek.

