SİİRT (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Önce ideolojik terör, daha sonra ayrımcı terör ve bu terör olgusu sürekli kan kaybına sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz ve büyük bir devlet olma olgusunu bugün olduğu gibi yerine getirebiliriz" dedi.

Cirit, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesince TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen "1. Siirt Tıp Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, önemli bir zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik taleplerine değinen Cirit, "Özveriyle, zor şartlarda görev yapan hekimlerimize yapılan saldırıları her zaman kınadık ve kınayarak geliyoruz. Etik kurallar meslekte çok önemli, bunlara da dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca 16 büyük ve 300'e yakın küçük devlet kurduğunu belirten Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ortak özelliği adalet duygusuna önem verdikleri sürece devletler hep yukarıya doğru gitmişlerdir. Adalet duygusuyla ilgili belli zafiyetler başladığında ise devletlerimiz uzun ömürlü olmamışlardır. Tarihin ilk döneminde de bizler vardık, orta dönemde de bu dönemde de bizler varız. Özellikle son 15 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Önce ideolojik terör, daha sonra ayrımcı terör ve bu terör olgusu sürekli kan kaybına sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz ve büyük bir devlet olma olgusunu bugün olduğu gibi yerine getirebiliriz."