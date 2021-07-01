1 Temmuz Günlük Burç Yorumları | Aşk ilişkileri için önemli uyarı!

1 Temmuz günü ayın ilk gününde enerjiler oldukça hareketli. Bugün sabah saat 04:21’de Ay Koç burcuna geçiyor. Bu sebeple Koç burcu güne yoğun enerjilerle başlarken, Mars Satürn karşıtlığı nedeniyle ise kontrolsüz çıkışlar yapabiliriz. Akrep ve Boğa burçları 1 Temmuz gününde iştah problemi yaşayabilir. Öğle saatlerine doğru ise aşk ve ikili ilişkilerde güzel enerjiler hissediliyor. Peki senin günlük burcun ne söylüyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Ay sizin burcunuzda ilerleyeceği için gün içerisinde her zamankinden daha fazla kendi düşüncelerinize, duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Beklediğiniz bir konu netleşebilir, sonuçlanabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün hızlı duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde size tutku ve heyecanı getiren deneyimler ortaya çıkabilir. Kadınlarla ilişkiler, anne ve annelik konuları daha fazla ön planda olabilir. Sevdiklerinizi sahiplenme arzunuz güçleniyor.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçirebilir, günün erken saatlerinden itibaren sevdiklerinizle hızlı bir iletişim trafiğinde olabilir veya organizasyonlara katılabilirsiniz. Anın tadını çıkarma ve heyecanı yakalama isteğiniz artıyor olacak.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün aile ilişkileri ve kariyer meseleleri gündemde olabilir. Güne her zamankinden hızlı başlayabilirsiniz. Erken saatlerden itibaren birden fazla işinizi halledebilirsiniz. Başlangıçlar yapmak, kararlar almak için destekleyici ve uygun bir gün. Öncü adımlar içinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün şans sizden yana olabilir. İş ve özel hayatınızda farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerin, kalpten dilediklerinizin gerçekleşebileceği bir gün. Samimiyet ve iyi niyeti koruyarak hareket etme arzusunda olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün daha aceleci davranabilir, işlerinizde daha hızlı olabilir ve koşturmaca içinde bir gün geçirebilirsiniz. Anlık hislerle yepyeni kararlar alabileceğiniz gibi detaylar ve ufak meseleler siz için büyük anlamlar ifade edebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler ve ortaklıklar gün boyunca ön planda olacak. Yeni bir ilişki gündemi ortaya çıkabileceği gibi mevcut ilişkilerinizde de yeni ve taze enerjiler kapıda olabilir. Gündüz saatlerinde duygu ve düşünceler daha açık dile getirilirken akşam saatlerinde manipülatif tavırlara dikkat.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün iş hayatında yeni gündemler ortaya çıkabilir. Ek işler ve yeni projeler, yeni sorumluluklar konuşulabilir. Stres ve kaygı baş ağrılarınızı ve kronik rahatsızlıklarınızı tetikleyebilir. Ruh ve beden sağlığınızı her durumun önüne koymanız gereken bir gün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün çocuklarla ilgili aktiviteler, çocuklarınızın geleceğiyle ilgili düzenlemeler gündeminizde olabilir. Bazı Yaylar çocuk sahibi olma arzusunda olabilir. Aşk ilişkilerinde ise duygular ve beklentiler daha açık konuşulabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün evinizde düzenlemeler yapabilir, yaşam alanınızda sevdikleriniz ve yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ev içerisinde düzen ve tertiple daha fazla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde geleceğe dair konuşmalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün seyahat ve yolculuklar gündeminizde olabilir. Aklınızdan geçirdiğiniz şeyler önünüze gelebilir. İlişkilerinizde beklediğiniz bir haberi alabilir, umut ettiğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Flört enerjisi artıyor.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün finansal hareketliliğiniz artıyor olacak. Harcama planlarınızda hızlı değişiklikler olabilir veya plan dışı harcamalar yapabilirsiniz. Özgüvenin artacağı, hak ettiğinize inandıklarınızın karşınıza gelebileceği bir gün. Kendinizi destekleyin, anda kalın.



