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1 tonluk kaya 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp eve isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 600 metrelik uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, bir eve yuvarlandı. 5 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

1 tonluk kaya 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp eve isabet etti

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, içerisinde 2 çocuk ve 3 yetişkinin bulunduğu eve isabet etti. Evin duvarını delerek çamaşır makinesine isabet eden kayanın çıkarttığı şiddetli sesle uyanan aile şaşkına döndü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, şiddetle uyanan ev sahipleri deprem olduğunu düşündüklerini, yuvarlanan kayayı sonradan fark ettiklerini belirttiler.

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"ÇAMAŞIR MAKİNESİNE VURMASA ÇOCUKLARIN OLDUĞU ODAYA GİRECEKTİ"

Ev sahibi 56 yaşındaki İnci Engin, sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi. Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, “Kalktık hep beraber bakınca taşı görmedik. Araba vurdu zannettik ve kayayı görmedik. Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükür olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu” dedi.

Öte yandan, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.

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İHA

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