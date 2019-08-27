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1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı" Gölyazı’da başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı" Gölyazı’da başladı. Yurt içi ve yurt dışından Çalıştay’a katılan mozaik sanatçıları, 1 Eylül’e kadar mozaik çalışmalarını Gölyazı’da sürdürürken, söyleşilerde de mozaik sanatının dünü, bugünü, yarını masaya yatırılıyor.
Tarihi geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en eski sanatsal ifadelerden biri olarak kabul edilen mozaik sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kısa bir süre önce Gölyazı’da ‘Apollonia Mozaik Akademisi’ni kuran Nilüfer Belediyesi’nin, aynı amaçla başlattığı çalıştaylar serisinin ilki, “ışık” temasıyla yapılıyor.
Ülkemizde ve dünyada bu konuda kendini kanıtlamış mozaik sanatçılarını bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını hedefleyen Çalıştay’a, Türkiye’nin farklı illerinden gelen mozaik sanatçıları; Bahriye Martı Güler, Gamze Er, İlknur Altıntaş Yağmur, Fatma Akay, Sibel Akkaba, Hayati Çetin, Gözde Tolan ile İsrail’den gelen Dafna Birger ve Gvira Hacham, Bulgaristan’dan gelen Daniel Ivanov ve Velina Stavela konuk oluyor.
Çalıştay kapsamında 1 Eylül’e kadar mozaik çalışmalarını halka açık alanda icra edecek olan konuk sanatçılar, Gölyazı’da Ağlayan Çınar meydanında çalışmalarına başladı.

Mozaiğin tarihi ele alındı
Çalıştay kapsamında düzenlenecek olan söyleşilerin ilki Gölyazı Kültürevi’nde gerçekleşti. Çalıştay Koordinatörü Mustafa Şahin ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın açılış konuşmasının ardından, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Derya Şahin, ‘Mozaik sanatının dünü-Antik Dönemde Mozaik’ adlı bir söyleşide katılımcılarla bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Onur Uslu’nun da katıldığı söyleşide Derya Şahin, mozaiğin insan hayatına girişi ve dünya üzerindeki iz bırakan çalışmalardan bahsetti. Çalıştay kapsamında 28 Ağustos Çarşamba günü Paolo Racagni ve 31 Ağustos Cumartesi günü Prof. Dr. Gazanfer Bayram da birer söyleşi gerçekleştirerek, mozaik sanatının bugünü ve geleceğine ışık tutacak.

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı
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