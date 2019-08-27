1. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı" Gölyazı’da başladı. Yurt içi ve yurt dışından Çalıştay’a katılan mozaik sanatçıları, 1 Eylül’e kadar mozaik çalışmalarını Gölyazı’da sürdürürken, söyleşilerde de mozaik sanatının dünü, bugünü, yarını masaya yatırılıyor.

Tarihi geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en eski sanatsal ifadelerden biri olarak kabul edilen mozaik sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kısa bir süre önce Gölyazı’da ‘Apollonia Mozaik Akademisi’ni kuran Nilüfer Belediyesi’nin, aynı amaçla başlattığı çalıştaylar serisinin ilki, “ışık” temasıyla yapılıyor.

Ülkemizde ve dünyada bu konuda kendini kanıtlamış mozaik sanatçılarını bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını hedefleyen Çalıştay’a, Türkiye’nin farklı illerinden gelen mozaik sanatçıları; Bahriye Martı Güler, Gamze Er, İlknur Altıntaş Yağmur, Fatma Akay, Sibel Akkaba, Hayati Çetin, Gözde Tolan ile İsrail’den gelen Dafna Birger ve Gvira Hacham, Bulgaristan’dan gelen Daniel Ivanov ve Velina Stavela konuk oluyor.

Çalıştay kapsamında 1 Eylül’e kadar mozaik çalışmalarını halka açık alanda icra edecek olan konuk sanatçılar, Gölyazı’da Ağlayan Çınar meydanında çalışmalarına başladı.