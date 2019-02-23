"1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen festivalin açılış töreni gerçekleştirildi. BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, açılış konuşmasında, festivali destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Festivale 200'ün üzerinde yayınevi ve marka iştirak ediyor. 9 gün boyunca imza günleri, konferanslar ve etkinliklere yer verilecek. Dolu dolu bir program olmasını diliyoruz." diye konuştu. Festivalin onur yazarının Mustafa Kutlu, temasının ise "Bir Uzun Hikaye" olarak belirlendiğini anımsatan Kısakürek, "Festivalimiz dahilinde geçen yıl kaybettiğimiz ve hayatını bilim tarihine adamış Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı anmak üzere çeşitli programlarımız olacak." dedi.

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasına da değinen Kısakürek, bu konuya katkı sağlayanlara teşekkür ederek "Yayınevinden başlayarak dağıtımcı, kitapçı, online satış sitesi, kitabı okuyucuya ulaşana kadar aradaki tüm satış kanallarında basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfır olarak uygulanacak." ifadesini kullandı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun da KDV kanunu gibi gündeme alınmasını beklediklerini ifade eden Kısakürek, yayınevlerinin üzerindeki yükün azaltılmasının yanında çevirmen, yazar ve illüstratörlere ödenen stopajların da Avrupa Birliği normlarına çekilmesinin de yayınevlerine kolaylık sağlayacağını ifade etti. Kısakürek, "Ülkemiz yayıncılığının her yıl ne kadar büyüdüğünü ISBN ve bandrol verilerinden takip edebiliyoruz. 2018'de yeni alınan ISBN sayısı 67 bin 135 yani 2017 yılına göre bir artış var. Ayrıca 2018 yılında 410 milyon 640 bin bandrol almışız." şeklinde konuştu. İstanbul'un uluslararası telif pazarlarından biri olması hedefiyle yola çıkarak bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nın (İstanbul Fellowship) 26-28 Şubat tarihlerinde festival kapsamında yapılacağını belirten Kısakürek, "72 ülkeden 200 civarında yayıncı ve ajanstan çalışanlar gelecek. Türkiye'den 103 civarındaki yayınevi temsilcisiyle buluşup, telif alışverişi yapacak." dedi.

- "Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir" İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran da BasYayBir ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ilk defa bu ölçekte bir kitap fuarı organizasyonu yaptıklarını söyledi. Katılımcılara ve misafirlere festivale geldikleri için teşekkür eden Duran, şunları kaydetti: "Bizler ilk emri 'Oku' olan bir inancın, medeniyetin mensuplarıyız. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir, kitaba bağlılığımız ve sevgimiz inancımızla başlar. İstanbul'umuz da tarih boyunca medeniyetimizin kültür başkenti olmuştur. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu inançla kültürümüze hizmet edecek faaliyetler yapmaya çalışıyoruz." İstanbul'da ilk kez bu kadar çok uluslararası yayıncının telif sözleşmesi yapmak için bir araya geleceğini vurgulayan Duran, "(İstanbul Fellowship) İstanbul yayın hayatına çok büyük bir katkıdır. Çünkü bu program uluslararası kültür alışverişine ve işin ticari kısmına katkı sağlamış olacak." diye konuştu. Duran, "Ayrıca 50'den fazla yazarımız bu festivale katılacak ve okurlarıyla buluşacak. Her kitap bir bilginin ve tecrübenin ürünüdür. Tecrübe ve bilgi sahipleriyle ürünlerini ve okurlarını bir araya getirecek bu festivale tüm İstanbulluları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Okur olmanın heyecanını paylaşıyoruz" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, "Eğitim denince akla gelen argümanlardan biri de kitap. Biz eğitimi çok farklı şekilde tanımlarız ama en yalın tanımlarından biri de kültürleme faaliyetidir. Kültürleme dediğimiz de var olan kültürel değerlerin yeni kuşaklara aktarılması süreci." şeklinde konuştu. Kavramsal olarak eğitimin ayrılmaz parçalarından birinin de kitap olduğunu vurgulayan Er, "Böylesi sosyal, kültürel faaliyetlerin eğitim camiası için son derece anlamlı olduğuna inanıyorum. Yakın geçmişte ilan ettiğimiz Eğitimde 2023 Vizyon Belgesinde de bunun işaretlerini izlerini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz de "Hepimiz bir okuruz. Okur olmanın, okumanın zevkini, şevkini ve heyecanını paylaşıyoruz. Bu Allah'ın bize en büyük lütuflarından biri." dedi. Fuarların yayıncılığın, kitabın ve kültürün en hareketli merkezlerinden olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yayıncılarımız bu faaliyetin en önemli unsuru. Buna imkan hazırlayan kurumlar da emeğin görünür olmasını ve muhatabıyla buluşmasını sağlayan yapılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu fuarlara bütün gücümüzle destek vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.