1 yaşındaki bebek kafası geniş olduğu için hastaneye getirildi: İnanılmaz gerçek ortaya çıktı! İkizi beyninin içindeymiş...

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' adlı tıp dergisinde yayınlanan bir makalede 1 yaşındaki bebeğin beyninin içinden doğmamış ikizi çıkartıldı. Tıp literatüründe sadece 18 kere rapor edilen olayın detayları şoke edici...

KARDEŞİNİN BEYNİNİN İÇİNDE SIKIŞMIŞ

Vaka raporuna göre, bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu tespit etti.

Daha sonraki incelemeler ise, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı.

Doktorlar fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının geliştiğini, muhtemelen rahimdeki kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini bildirdi.

ŞU ANA KADAR GÖRÜLEN 18 VAKADAN BİRİ

Yaklaşık 10 santimlik fetüs, ameliyatla çıkarıldı. Vaka, bugüne kadar tıbbi literatürde rapor edilen 18 vakadan biri olarak kayıtlara geçti.

Yine Çin'de 2015 yılında, bir erkek bebeğin testisinde doğmamış ikizinin fetüsü bulunmuştu. 20 günlük bebek, doğumun ardından testis torbasının şişmeye başlaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

(Gazete Duvar)





