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1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

01.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

Sivas’ta yaşayan Ahmet Çintay, 2020 yılı içerisinde ATM işlemlerinin ardından eline geçen 1 kuruşların tümünü biriktirip 563 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturdu. 1 kuruşların hurda değeri ise parasal değerinin beş katı.

Sivas kent merkezi Gökçebostan Mahallesi’nde yaşayan emekli devlet memuru Ahmet Çintay, 1 Ocak 2020 tarihinde ATM’nin verdiği 20 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturmaya başladı. Çintay, 2020 yılı boyunca ATM’de yaptığı işlemlerin ardından aldığı tüm 1 kuruşları biriktirdi. Çintay, 1 yıllık süre sonunda 563 adet 1 kuruşla 1 kilo 260 gram ağırlığında bir koleksiyona sahip oldu. Şimdi ise biriktirdiği kuruşları oğlunun düğününde gerçekleştirmeyi planladığı yöresel düğün geleneğinde değerlendirecek.

5 LİRA 63 KURUŞ MADENİ PARANIN HURDA DEĞERİ 22 LİRA

Çintay, 563 adet 1 kuruşun hurda değerinin 22 lira olduğunu belirterek, “Bu koleksiyonum 1 Ocak 2020 tarihinde bankamatiğin 20 tane 1 kuruş vermesiyle başladı. Daha sonra dedim ki ileride oğlumun düğününde Sivas’ın öz adetlerinden olan buğday ve leblebi taneleriyle birleştirerek gelinlerin üzerine atılması düşüncesine sahip oldum. Bugün 31 Aralık günü toplam elime geçen 563 adet 1 kuruş. Toplamdaki ağırlığıysa bin 260 gram. Para olarak değeri 5 lira 63 kuruş. Hurda olarak değeri 22 lira civarında. Bütün bu paraların tamamını kendim ATM’den aldım. Kendi faturalarımı yatırdığım zaman ATM tek tek hepsini geri verdi. Başka şekilde biriktirme yok, hepsini ATM verdi. Oğlumun düğününe kadar biriktirmeye devam edeceğim. Bin olur herhalde. Bu kadar 1 kuruş var ama bir yerde geçmiyor ancak ATM veriyor. Neden biriktirdiğimi soruyorlar. İnsanlar tabii ki şaşırıyor” dedi.

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(İHA)

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