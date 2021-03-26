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1 yılda 200'den fazla park cezası kesildi, hayatı kabusa döndü! 'Rekor peşinde değilim'

26.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Mehmet Hamamcı, son 1 yılda 200'ün üzerinde park cezası yedi. Recai Güreli Caddesi üzerinde bulunan işyerinin önünde yükleme yapmak için tutmak durumunda kaldığı aracına düzenli olarak biri tarafından ceza kesildiğini fark eden Hamamcı, ceza kesen kişiyi tespit etmek için harekete geçti.

1 yılda 200'den fazla park cezası kesildi, hayatı kabusa döndü! 'Rekor peşinde değilim'

İşyerinin yakınında yük indirme alanı olmadığını söyleyen Hamamcı, güvenlik kamerasının yönünü ayarladıktan sonra cezayı yazan kişiyi tespit etti. Emniyette halen görevli olan ve aynı zamanda fahri trafik müfettişi olan birisinin kendisine yazdığını öğrenen Hamamcı, savcılığa konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

CEZAYI YAZANI GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT ETTİ

Sürekli ceza yemesine anlam veremeyen Hamamcı, cezayı kesen kişiyi tespit etmek için işletmesinin güvenlik kamerasını aracına çevirince gerçek ortaya çıktı. Servis araçlarına park cezası yazan kişinin görevde olan polis memuru ve fahri trafik müfettişi olduğunu tespit etti.

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'PARK CEZASI REKORU PEŞİNDE DEĞİLİM'

Her gün kendisine trafik ceza tutanağı tebligatı geldiğini belirten Hamamcı, kendisinin ceza ödemekten, fahri trafik müfettişinin ise ceza yazmaktan bıkmadığını belirtirken, yediği ceza tutanaklarının boyunun 5 katını aştığını açıkladı. Türkiye’de park cezası rekoru kırmak peşinde olmadığını, fakat gelen tebligatların elinde olduğunu, kırılacak bir rekor varsa bu tebligatlar ile rekor kırmaya hazır olduğunu söyledi.

'SON 2 YILDIR CEZA YİYORUM'

Bugüne kadar servis araçlarına 200’ün üzerinde park cezası yazıldığını, bunlardan çoğunu hala ödeyemediğini belirten Hamamcı, pandemi öneminde hem trafik cezaları ile hem de işletmesini ayakta tutmak için çabaladığını açıkladı. Hamamcı, “4 yıldır bu caddedeyim. Son iki yıldır ceza yiyorum sürekli. İlk başlarda ayda bir iki tane yazıyordu. Haftalık ikiye çıktı. Aylık 10’a çıktı. Derken her gün ceza yiyorum. Esnaf olduğum için üç tane servis aracım var. Bu servis araçları ile mecburen yük indirme, bindirme yeri olmadığından dolayı bu araçlar ile dur kalk yaparak malzememi alıyorum, müşteriye ölçü almak için gidiyorum, tekrar geri geliyorum, fiyatlandırmasını yapıyorum ve bu uzun bir süreç. Aracın zaten aynı yerde kalması imkansız. Devamlı hareket halindeyiz. 15-20 dakika durduğu oluyor araçların. O da mecburiyetten. Bu cadde üzerindeki sıkıntımız, yük indirme bindirme yeri iş yerime 250 metre uzaklıkta olması. Bu bizim için zaman kaybı. Zaten pandemi var ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

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'GÜVENLİK KAMERASI İLE TAKİP ETTİM'

Hamamcı sürekli park cezası yemesi sonrası cezayı kimin yazdığını tespite etmek için işletmesinin güvenlik kamerasını aracına çevirdiğini belirterek, “Kimin ceza yazdığını tespit etmek için kamerayı araçtan tarafa çevirdim. İşyerinden aracın yanından geçenleri takip etmeye başladım. Cezanın saatlerine baktım. Sabah 11.00 ve akşamüzeri yediyi çeyrek geçe o bantta gidiyor. Bir gün akşam saat 7.30 sıralarında bir bisikletlinin kamerayı yan çevirip ağır ağır videolar çekerken gördüm ve yanına giderek durdurdum. ‘Beyefendi ne yapıyorsunuz? Niye aracımın videosunu çekiyorsunuz’ dedim. Bisikletinden indi ‘Ben polisim’ dedi. Fahri trafik müfettişi olduğunu söyledi. Hem normal memurmuş, hem de fahri trafik müfettişi imiş. Kendi geçişini engellemese de yayaların geçişini engellediğini düşünüyormuş. Tek yönlü aynı cadde üzerinde ikinci sırayı park eden araçlar onu rahatsız etmiyormuş, sadece benim araç rahatsız ediyormuş” dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Hamamcı her gün araçlarına park cezası gelmeye başlayınca savcılığa başvurduğunu belirterek, “Şahıs olarak değil, fahri trafik müfettişleri hakkında suç duyurusunda bulundum. İncelemeye aldılar. Daha önceden normal trafik ekiplerinin yazdığı cezalar olduğu için savcılık aşamasında davayı kaybettik. Haklıyım demiyorum ama bu kadar ceza yemeyi düşünmüyordum. Biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum kenti açımdan” dedi.

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NEDEN BU KADAR CEZA YEDİĞİNİ MERAK EDENLER İŞYERİNE GELDİ

Bu kadar sık park cezası yemesi sonrası emniyetten kendisini merak edip gelenlerin olduğunu belirten Hamamcı, “Benim bu kadar ceza yemem sonrası Emniyette de Mehmet Hamamcı kim, niye bu kadar ceza yiyor diye merak edenler olmuş. Cezayı yazanları da sormaya başladılar. Her gün ceza tutanağı gelince ‘Emniyet ile bir problemi mi var bu çocuğun’ diye yanıma gelenler oldu. Bana niye bu kadar ceza yazıldığını sordular. Ben haftada bir ikiye razıyım dedim. Ama ayda 30 tane, 25 tane cezalar da artık pandemi sürecinde sıkıntıya soktu” dedi.

Türkiye’de bu kadar park cezası yiyen başka birisinin olmadığını belirten Hamamcı, “Rekor peşinde değilim. Ama kırılacak bir rekor varsa kırmaya hazırız. Yediğimiz park cezası evrakları tam” dedi.

İHA

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Ceza Muğla

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