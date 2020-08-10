10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un ilk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

10 - 16 Ağustos Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Merkür retrosu bu hafta başı bitecek, etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor?

İşte 10 - 16 Ağustos haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta iş hayatı ve kariyerde köklü değişimleri başlatabilir, önemli kararlar alabilir, yaşamınızdaki soruları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Genel olarak yaşamın her alanında elinizi taşın altına koyacağınız, sesinizi çıkaracağınız, doğru-yanlışı ayırt edip, hakkınızı savunacağınız bir haftadasınız. Dönemin bu yüksek enerjisi ile pire için yorgan yakmamaya, kontrolsüz öfke ve hırsla hareket etmemeye çalışmalısınız. Yöneticilerle kritik konuşmalar yapabilir, kariyer hedeflerinizde zoru başarma, zora koşma ve imkansızı var etme çabası içine girebilirsiniz. Nitekim imkansız gördüğünüz bir başarı veya fırsatı elde edebilirsiniz.

Hafta başında riskli yatırımlardan kaçınmalı, para kayıplarına dikkat etmeli. Haftanın ilk günlerinde hassas ve alıngan olabilir, her duyguyu daha yüksek yaşayabilirsiniz. Aşk ve duygu eksikliğinin olduğu, anlaşılamadığınız ilişkilerde bitiş ve sonlanma olabilir. Yaşamanızın iplerini her alanda elinize alıyorsunuz. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta abartılı duygu ve düşünceler içerisinde olabilir, yaşamdaki farklı alanlarda farklı kaygılar taşıyabilirsiniz. Panik, telaş, tahammülsüzlük artabilir. Enerji alanınıza göre deneyimler çekebileceğiniz için karamsarlıktan, gerilimden uzak kalmaya çalışmalısınız. Görüntünüzle ilgili değişiklik isteği artabilir. Dış görüntünüzle destek almak isteyebilirsiniz. Kusur bulmaya daha açık, kusur ve sorunlardan kurtulma isteğinde olacaksınız. Bazı ilişki ve ortaklıklarda kritik bir süreç içinde olabilirsiniz. Tamam veya devam durumu oluşabilir. Uzun süredir aşamadığınız sorun ve engeli ise bu hafta aşabilir, ilişkilerde ilerleyiş sağlayabilirsiniz. Gelecek planları ve evlilik, ailelerin uyumu pek çok ciddi ilişkide önemli hale gelecek. Önünüzü görmek isterken, karar veremediğiniz noktada daha çok gerilebilirsiniz. İş değiştirme planı, istifa, farklı iş arayışları gündeminizde olabilir.

İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta arkadaşlık ilişkileri, partnerlikler ve sosyal çevrede değişimler söz konusu olabilir. İş hayatındaki, günlük yaşamınızdaki tıkanıklığı aşmak adına çevrenizden yardım alabilirsiniz. İlişkiler bu süreçte farklı alanlarda zarar ve fayda getiren bir konumda olacak. Finansal konularda daha titiz ve temkinli olmalı, elinizdeki parayı doğru değerlendirmeye özen göstermeli, kendinizi güvene almaya çalışmalısınız. Hem ilişkilerde hem iş hayatı-para konularında karmaşık durumlara girmekten kaçınmalısınız. Nitekim karmaşık, sallantıda kalan ilişkiler bu hafta yüzleşmelerle sonuçlanmaya gidebilir. Geçmiş ilişkilerin özlemi, geçmişi sorgulama hali zaman zaman sizi sarabilir. Hafta boyu tıkandığınız noktada tavır değişikliğine giderek çözüme ulaşabilirsiniz. Yapmadığınızı yapmak, rutinin dışına çıkmak, yeni bir yöntem denemek her alanda fırsat getirebilir. Denenmemişinizi deneme zamanındasınız. Kendinize meydan okumalı, korku ve zaaflarınızın & hatalarınızın ve eksikliklerinizin üzerine gitmelisiniz. Sağlıkla ilgili destekler, operasyonlar gündeme gelebilir. Beslenme düzeninde değişikliğe gidilebilir. Diyetlere başlanabilir.

Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta plan dışı paralar kazanabilir, ek kazançlar elde edebilirsiniz. Yaşamın her alanında beklentilerinizin yükseleceği bir dönemdesiniz. Daha iyi kazanmak, daha iyi bir ilişkiye sahip olmak, daha iyi koşullarda olmak isteyebilirsiniz. Yüksek beklentiler ise yaşamınızdaki koşullardan memnuniyet duymanızı zorlaştıracaktır. İlişkiler ve ortaklıklarda karşınızdakilere göre ilerleyecek, karşınızdakileri doğruları ve yanlışlarıyla ele alarak ilişkileri değerlendireceksiniz. Geçmiş ilişkilerin etkisini hissedebilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerde takıntılardan uzak durmalı, bir kişiyi veya bir ilişkiyi takıntı yapmaktan kaçınmalısınız. Nitekim hafta boyu kaybetmekten korktukça kaybedebilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeminize gelebilir. Bugünlerde kariyerde bir çıkmazı aşmak, risk almak isteyebilirsiniz. Ortaklık ilişkilerinde eşitlik ve adalet önem kazanıyor. Süregelen ilişkilerde inatlaşma, kıskançlık ve kontrol etme, değiştirme isteği öne çıkabilir. Açık ve net olmalı, soruna değil çözüme odaklanmalısınız.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta Dolunayın etkileriyle yoğun ve hareketli bir süreç içerisine girebilirsiniz. Zihninizi meşgul eden pek çok iş ve konuyu tamamlayıp, sonuçlandırabilir; görev ve sorumluluklarınızı yerine getirerek rahatlayabilirsiniz. Hafta boyu rutinin dışına çıkabilirsiniz. İş hayatına başlama, yoğun iş hayatına ara verme gibi rutininiz dışında durumlar olabilir. Yeni ve cesur kararlar alacağınız bugünlerde, özgüven ve cesaret artıyor olacak. Vicdan ve merhamet durumları ile gerçekler ve objektivite arasında kalabilirsiniz. Sosyal çevrenize yeni kişiler dahil olabilir, tanışacağınız yeni kişilerle bir arkadaşlığa başlayabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden biri ile duygusal başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Bu hafta sözleriniz, düşünceleriniz ve seçimleriniz kaderinizi oluşturuyor. Haftanın ilk yarısında uyku düzensizliği, huzursuz uykular ve karmaşık rüyalar olabilir. Perşembe gününden itibarense daha huzurlu, canlı ve hevesli olabilirsiniz. Haftanın ilk yarısındaki gerilim ikinci yarıda son buluyor.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Haftanın ilk yarısında ilişkilerde ince düşünce, anlayış ve hassasiyetler önem kazanıyor olacak. Bu doğrultuda ilerleyen ilişkiler güçlenir, yakınlaşma artarken; umursamazlık ve egosal durumların olduğu ilişkilerde fiziksel veya duygusal uzaklaşmalar içinde olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarıyla, yöneticilerle ilişkilerde yeni dengeler kurulabilir. Kova burcundaki Dolunayın burcunuza etkileriyle ilişkilerdeki gizli durumlar ortaya çıkabilir. Çevrenizle ilgili şaşırtıcı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Özgür iradenizle saklı tuttuğunuz durumlar da çevreniz tarafından öğrenilebilir. Arkadaşlıklarda veya aşk ilişkilerinde yüzleşme durumları gündeme gelebilir. Kelime oyunlarından ve manipülasyondan kaçınma zamanı. Zaaflar, tutkular önem kazanırken; ilişkilerde etik değerleri korumanız karma için önem kazanıyor. Kariyerde yeni bir yola doğru gideceğiniz bir süreç bu hafta başlıyor. Yeni teklifler alabilirsiniz. İki farklı iş veya iş-eğitimi bir arada yürütme gündeminizde olabilir. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta yaşamınızda yeni yollar ve yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Önemli ve kadersel tanışmalar yaşayabilirsiniz. Karmik bağın olduğu ilişkileriniz gündeme gelebilir. Ruh ikizi ve ruh eşi ilişkilerine oldukça açık bir süreçtesiniz.

Eğitim hayatında bir seçim, yeni bir yol söz konusu. Hayata dair uzun vadeli düşünüp, uzun vadeli adımlar içerisinde olacaksınız. Pek çok Terazi için partnerlik ilişkisinde sonuçlanma ve netleşme söz konusu olacak. Düğün ve evlilik, ayrılık ve uzaklaşma gibi yaşam hikayenize göre bir sona gidebilirsiniz. Hafta içerisinde tüm ilişki ve ortaklıklarda etik ve adaletli olmalı, bencil, hırslı adımlardan veya karmaşadan uzak kalmalısınız. Daha önce gizlediğiniz durumlar, hafta başında Dolunay'ın etkileriyle ortaya çıkabilir. Uzak ve yakın çevrenizden farklı yardım ve destekler görebilirsiniz. Estetik müdaheleler ve operasyonlar gündeminizde olabilir. Harcamalarda aşırılıklara açık bir süreçtesiniz. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta iş hayatında bir süredir çözülemeyen karışıklıklar tekrar gündeme gelebilir. Bir süredir rahatsız olduğunuz durumla ilgili karar ve tavır alabilir, aksiyona geçebilirsiniz. İstifa, dönemsel izin ve departman değişikliği gibi durumlar gündeminize gelebilir. Bazı Akrepler ise kısa seyahatlere ve yolculuklara çıkabilir. Stres ve iç gerilime açık olduğunuz haftanın ilk yarısında, pozitif bakış açınızı korumaya, olayları iyi tarafından görmeye çalışmak gerek. Araçlarla ilgili zorunlu ödemeler, krediler ve taksitli harcamalar söz konusu olabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda seçim yapacak, önünüze gelen teklifleri değerlendireceksiniz.

Hem iş hem özel hayatınızda hafta boyu karar veren, yöneten ve süreçleri belirleyen taraf siz olabilirsiniz. Özgür iradenizle hareket etmelisiniz. Tahammülün zaman zaman düştüğünü hissedebilir, ya hep ya hiç tavrına gidebilirsiniz. Bu doğrultuda ise bazı ilişkilerde ayrılık ve sonlanmalar söz konusu olabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar yapılabilir. Yeni tanışmalar, yeni ilişkiler gündeminizde olabilir. Uyum ve benzerliğin olduğu ilişkiler ilerlerken, zorlayıcı farklılıklar mesafeleşmeye neden olabilir. Taşınma konuları gündeme gelebilir, bu konuda devam eden belirsizlik hafta içinde çözülebilir. Finansal konularda risk alma isteği, elinizdeki parayı daha iyi yönetme gayesi hakim olabilir. İş hayatında hafta içerisinde gündeme gelecek bir tıkanıklık, finansal konularda daha hızlı kaygıya düşmenize neden olabilir. Bu hafta kendi işini yapanlar mecburiyetler ve zorluklarla karşılaşabilir. Çalışanlar ise iş arkadaşlarıyla daha hızlı gerilebilir. Çocukla ilgili harcamalar, hamilelik haberleri, gebelik ve doğumlar söz konusu olabilir. Yaşamın her alanında yaptığınız işten, gösterdiğiniz tavırdan genel olarak onay ve takdir ihtiyacında hissedebilirsiniz. Gerçek desteği ve alkışı içerden, kendinize verme zamanı.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta hızlı ve ani kararlar alabilir, bazı konularla ilgili aniden fikirlerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Daha değişken ve dalgalı bir ruh halinde olacağınız haftanın ilk yarısı boyunca, uzun vadeli düşünmeden hareket etmemelisiniz. Özel hayatınızdaki ilişkilerde sorunları çözerek barışma sağlama ile kesip atma arasında bir seçim yapabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerde geçmişten gelen konular gündemde olacak. Aşk hayatı içerisinde yeni duygular içinde olabilirsiniz. Yeni ilişkilere gidebilmek için eskiyi aşmak, yaşamın herhangi bir alanındaki zorluğu aşmak içinse cesareti üstlenip, dönüşüme gitmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da pek çok ilişki ve ortaklık sizin tavırlarınıza göre şekillenecek, önemli adım ve kararlardan çoğunlukla sizden gelecek. Bastırdığınız her duygu, düşünce ve anı bu hafta ortaya çıkabileceği için, yüzleşmekten korkmamalısınız. Hisleriniz doğru çalışabilir. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (10 - 16 Ağustos) Bu hafta burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Bu ise sizlere hafta boyu yoğun ve hareketli bir gündemi getiriyor olacak. Taşınma, evle ilgili harcamalar, ev içerisinde kalabalık davet ve organizasyonlar gündeminizde olabilir. Kısa tatillere çıkabilir, rahatlamaya çalışabilirsiniz.