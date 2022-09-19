10 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın

Peki cildinizi sonbahara nasıl hazırlayabilirsiniz. Bu noktada sizler için 10 farklı adımdan bahsedeceğiz. Bahseceğimiz adımları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak siz de cildinizi sonbahara hazırlayabilir; neme doymuş, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte 10 adımda cilt bakımı…

Olmazsa Olmaz: Cildinizi İyi Bir Temizleyici İle Kirlerden Arındırın

Sonbahar cilt bakımı rutininin ilk sırasında ‘’cilt temizliği’’ yer alıyor. Cilt temizliği, cilt bakım rutininizin en önemli adımlarından birisi. Gün içerisinde cildimiz, hava kirliliği, toz gibi farklı etkenlerden dolayı olumsuz etkilere mâruz kalabiliyor. Özellikle gözeneklerde biriken kirler, ileri vâdede akne ve sivilce oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla cildinizi düzenli bir şekilde temizlemeniz önem arz ediyor. Cildinize uygun bir temizleyici ile cildinize sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere temizlemelisiniz. Temizleme işlemini gerçekleştirirken nazik ve hassas olmalı, cilt bariyerinize zarar vermemelisiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz cilt bakım ürünün kimyasal içermemesine özen göstermeli, mümkünse doğal ürünlerden birini tercih etmelisiniz. Böylelikle cildinizde olumsuz bir reaksiyon oluşmasını kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Yağ, su bazlı ya da krem formundaki cilt temizleyici ürünlerden birini tercih ederek cildinizi sonbahar bakımına hazırlayabilirsiniz.

Peeling İle Ölü Hücrelerden Kurtulun

Sonbahar bakımının ikinci aşaması ise ‘’peeling’’ işlemi oluyor. Peeling işlemi, cilt üzerinde biriken ölü derilerin nâzik bir şekilde ciltten atılmasını sağlıyor. Peeling işlemi gerçekleştirildikten sonra, cilde sürülen krem ve serumlar çok daha iyi bir şekilde emiliyor. Aynı zamanda peeling işlemi, cildinizin daha aydınlık ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Peeling işlemi yaparken cildinize oldukça hassas bir şekilde davranmalısınız. Aksi takdirde cildinizde mikro çizikler oluşabilir. Eğer cildinizde yoğun miktarda sivilce ve akne bulunuyorsa; peeling işlemini tanecikler içermeyen peeling ürünlerinden biri ile gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.

Vücudumuzun Temel İhtiyacı Suyu İhmal Etmeyin

Su ve güzellik arasında doğrudan bir ilişki olduğu yadsınamaz gerçekler arasında bulunuyor. Cildinizi dıştan beslenmeden önce mutlaka içten beslemelisiniz. Cildinize içten beslemeniz ise; sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi ile mümkün. Öyle ki dünyaca ünlü yıldızların %85’i cilt güzelliklerinin su tüketimini bağlı olduğunu söylüyor. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan su tüketiminin cildinize faydaları şu şekilde sıralanıyor…

Su tüketimi ile cildinizdeki hücreler yenileniyor ve uzun vâdede kırışık oluşumu önleniyor.

Cildinizdeki şişkinlikleri azaltıyor.

Cilt üzerinde bulunan kırmızı ve kahverengi lekelerin zamanla açılarak yok olmasını sağlıyor.

Cildinize nem kazandırarak parlak ve canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

Cildinizi Düzenli Olarak Nemlendirin

Cilt temizliğinin en önemli aşamalarından biri de nemlendirici kullanımı. Kuru, karma ya da yağlı farketmeksizin; herkesin düzenli bir şekilde nemlendirici kullanması gerekiyor. Nemlendirici ile nemlendirilmeyen cilt, olumsuz reaksiyonlar gösterebiliyor. Dolayısı ile kuru ve yağlı ciltler için nemlendirici kullanımı önem arz ediyor. Nemlendirici kullanımının faydaları ise şu şekilde sıralanıyor…

Nemlendirici kullanımı sonra cildiniz tam anlamı ile neme doyar. Aynı zamanda pürüzsüz ve yumuşak bir yapıya sahip olur.

Eğer cildinizde pullanma ve dökülme gibi sorunlar var ise, nemlendirici kullanımı ile bu problemin önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda cildinizin hassasiyetini de giderebilirsiniz.

Nemlendirici kullanımı ile cildinizden fazla sebumu arındırabilirsiniz.

Cilt bariyerinizi destekleyebilir; cildinizi dış etkenlerden koruyabilirsiniz.

Güneş Koruyucunuzu Yanınızdan Ayırmayın

Güneş ışınlarının insan cildine pek çok olumsuz etkisi bulunuyor. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, cilt kanseri ve cilt yanığı gibi çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. Güneş kremi kullanımı ile ultraviyole radyasyonun cilde olan olumsuz etkilerini en az seviyeye indiriyor. Peki güneş kremi kullanmanın insan cildine başka hangi faydaları bulunuyor? İşte detaylar…

Cildi UV-A ve UV-B ışınlarına karşı koruyor.

Cilt katmanlarını besleyerek cildin yaşlanmasını geciktiriyor.

Ciltte yanık oluşmasını önlüyor.

Cilt renginin bozulmasını önlüyor.

Besleyici Serumlar ve Doğal Yağlar ile Cildinize Canlılık Katın

Yüz nemlendirici krem gibi besleyici ürünlerin yanı sıra, besleyici serumlar da cilt bakımında önemli bir yere sahip. Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmenizi serumlar; vitamin, asit, antioksidan gibi içerikleri yoğun bir şekilde barındıran ürünlerdir. Cildin nem dengesinin oluşmasını sağlayan serumlar, aynı zamanda kolajen artışını da destekliyor. Cildin en derin tabakasını dahi besleyen cilt serumları, cilt bakımı için oldukça önem arz ediyor.

Doğanın mucizesi doğal yağların cildimize faydası saymakla bitmiyor. Besleyici serumların yanı sıra, doğal yağlar da cilt bakımı konusunda önem arz ediyor. Doğal yağları cildinize uygulamadan önce ilk olarak cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Cilt temizliğini yaptıktan sonra bir miktar yağı cildinize sürebilir, ardından parmak uçlarınızla nazik bir şekilde masaj yapabilirsiniz. Cilt bakımında kullanacağınız doğal yağlar ise şu şekilde sıralanıyor;

Üzüm çekirdeği yağı

Avokado yağı

Jojoba yağı

Badem yağı

Argan yağı

Lavanta yağı

Kantaron yağı

Çay ağacı yağı

Aspir tohumu yağı

Nem Maskeleri İle Cildiniz İhtiyacı Olan Neme Kavuşsun

Özellikle kuru ciltler için nemlendirici ürünlerinin yanı sıra nem maskeleri de bulunuyor. Cildinize yüksek oranda nem sağlayan nem maskeleri; kuruma, çatlama, pullanma ve dökülme gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Nem maskeleri, özellikle ‘’epidermis’’ olarak tanımlanan cilt üst tabakasını neme doyurarak cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlyor.

Bir Uzmana Danışın: Detoks ile Cildinizi Toksinlerden Arındırın

Cilt detoksu yaparak cildinizi toksinlerden arındırabileceğinizi biliyor muydunuz? Cilt detoksu, cildinizin içten beslemeniz ile mümkün bir hale geliyor. Cilt detoksu yaparak cildinizi toksinlerden arındırmak için ilk olarak su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 2 litre su içerek cildinizi toksinlerden arındırabilirsiniz. Aynı zamanda kuru fırçalama ve buhar banyosu işlemleri ile cildinizde bulunan toksinlerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Ne Yediğiniz Önemli: Meyve ve Sebze Ağırlıklı Beslenin

Yazımızın en başında da söylediğimiz gibi sağlıklı bir cilde kavuşmanın ilk şartı; sağlıklı ve dengeli beslenmek oluyor. Sağlıklı beslenme rutini ile cildinizi uzun süreler koruyabilirsiniz. Özellikle sebze ve meyve tüketimi ile cildinize vitamin ve mineral takviyesi yapabilirsiniz. Cilt yaşlanmasını geciktirmek ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için aşağıdaki meyve ve sebzeleri uygun miktarda düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Yeşil, sarı ve turuncu renkli sebzeler

Limon

Greyfurt

Çilek

Kivi

Portakal

Kuşburnu

Frenk üzümü

Karnabahar

Yeşil/kırmızı biber

Cildinizin de Dinlenmeye İhtiyacı Var: Günde 8 Saat Uyuyun

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildinizi düzenli olarak dinlendirmelisiniz. Cildinizin dinlenmesi ise sağlıklı bir uyku düzeni ile mümkün oluyor. Vücudun kendini her açıdan onardığı zaman dilimi olan uyku süreci, ciltteki kan akışının da hızlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda gün içinde cildinizin maruz kaldığı UV-A ve UV-B ışınlarının da etkisini azaltabilirsiniz. Günde en az 8 saat uyuyarak cildinizin dinlenmesini ve onarılmasını sağlayabilirsiniz.



