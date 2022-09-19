10 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın

Peki cildinizi sonbahara nasıl hazırlayabilirsiniz. Bu noktada sizler için 10 farklı adımdan bahsedeceğiz. Bahseceğimiz adımları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak siz de cildinizi sonbahara hazırlayabilir; neme doymuş, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte 10 adımda cilt bakımı…
Olmazsa Olmaz: Cildinizi İyi Bir Temizleyici İle Kirlerden Arındırın
Sonbahar cilt bakımı rutininin ilk sırasında ‘’cilt temizliği’’ yer alıyor. Cilt temizliği, cilt bakım rutininizin en önemli adımlarından birisi. Gün içerisinde cildimiz, hava kirliliği, toz gibi farklı etkenlerden dolayı olumsuz etkilere mâruz kalabiliyor. Özellikle gözeneklerde biriken kirler, ileri vâdede akne ve sivilce oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla cildinizi düzenli bir şekilde temizlemeniz önem arz ediyor. Cildinize uygun bir temizleyici ile cildinize sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere temizlemelisiniz. Temizleme işlemini gerçekleştirirken nazik ve hassas olmalı, cilt bariyerinize zarar vermemelisiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz cilt bakım ürünün kimyasal içermemesine özen göstermeli, mümkünse doğal ürünlerden birini tercih etmelisiniz. Böylelikle cildinizde olumsuz bir reaksiyon oluşmasını kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Yağ, su bazlı ya da krem formundaki cilt temizleyici ürünlerden birini tercih ederek cildinizi sonbahar bakımına hazırlayabilirsiniz.
Peeling İle Ölü Hücrelerden Kurtulun
Sonbahar bakımının ikinci aşaması ise ‘’peeling’’ işlemi oluyor. Peeling işlemi, cilt üzerinde biriken ölü derilerin nâzik bir şekilde ciltten atılmasını sağlıyor. Peeling işlemi gerçekleştirildikten sonra, cilde sürülen krem ve serumlar çok daha iyi bir şekilde emiliyor. Aynı zamanda peeling işlemi, cildinizin daha aydınlık ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Peeling işlemi yaparken cildinize oldukça hassas bir şekilde davranmalısınız. Aksi takdirde cildinizde mikro çizikler oluşabilir. Eğer cildinizde yoğun miktarda sivilce ve akne bulunuyorsa; peeling işlemini tanecikler içermeyen peeling ürünlerinden biri ile gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.
Vücudumuzun Temel İhtiyacı Suyu İhmal Etmeyin
Su ve güzellik arasında doğrudan bir ilişki olduğu yadsınamaz gerçekler arasında bulunuyor. Cildinizi dıştan beslenmeden önce mutlaka içten beslemelisiniz. Cildinize içten beslemeniz ise; sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi ile mümkün. Öyle ki dünyaca ünlü yıldızların %85’i cilt güzelliklerinin su tüketimini bağlı olduğunu söylüyor. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan su tüketiminin cildinize faydaları şu şekilde sıralanıyor…
Cildinizi Düzenli Olarak Nemlendirin
Cilt temizliğinin en önemli aşamalarından biri de nemlendirici kullanımı. Kuru, karma ya da yağlı farketmeksizin; herkesin düzenli bir şekilde nemlendirici kullanması gerekiyor. Nemlendirici ile nemlendirilmeyen cilt, olumsuz reaksiyonlar gösterebiliyor. Dolayısı ile kuru ve yağlı ciltler için nemlendirici kullanımı önem arz ediyor. Nemlendirici kullanımının faydaları ise şu şekilde sıralanıyor…
Güneş Koruyucunuzu Yanınızdan Ayırmayın
Güneş ışınlarının insan cildine pek çok olumsuz etkisi bulunuyor. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, cilt kanseri ve cilt yanığı gibi çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. Güneş kremi kullanımı ile ultraviyole radyasyonun cilde olan olumsuz etkilerini en az seviyeye indiriyor. Peki güneş kremi kullanmanın insan cildine başka hangi faydaları bulunuyor? İşte detaylar…
Besleyici Serumlar ve Doğal Yağlar ile Cildinize Canlılık Katın
Yüz nemlendirici krem gibi besleyici ürünlerin yanı sıra, besleyici serumlar da cilt bakımında önemli bir yere sahip. Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmenizi serumlar; vitamin, asit, antioksidan gibi içerikleri yoğun bir şekilde barındıran ürünlerdir. Cildin nem dengesinin oluşmasını sağlayan serumlar, aynı zamanda kolajen artışını da destekliyor. Cildin en derin tabakasını dahi besleyen cilt serumları, cilt bakımı için oldukça önem arz ediyor.
Doğanın mucizesi doğal yağların cildimize faydası saymakla bitmiyor. Besleyici serumların yanı sıra, doğal yağlar da cilt bakımı konusunda önem arz ediyor. Doğal yağları cildinize uygulamadan önce ilk olarak cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Cilt temizliğini yaptıktan sonra bir miktar yağı cildinize sürebilir, ardından parmak uçlarınızla nazik bir şekilde masaj yapabilirsiniz. Cilt bakımında kullanacağınız doğal yağlar ise şu şekilde sıralanıyor;
Nem Maskeleri İle Cildiniz İhtiyacı Olan Neme Kavuşsun
Özellikle kuru ciltler için nemlendirici ürünlerinin yanı sıra nem maskeleri de bulunuyor. Cildinize yüksek oranda nem sağlayan nem maskeleri; kuruma, çatlama, pullanma ve dökülme gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Nem maskeleri, özellikle ‘’epidermis’’ olarak tanımlanan cilt üst tabakasını neme doyurarak cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlyor.
Bir Uzmana Danışın: Detoks ile Cildinizi Toksinlerden Arındırın
Cilt detoksu yaparak cildinizi toksinlerden arındırabileceğinizi biliyor muydunuz? Cilt detoksu, cildinizin içten beslemeniz ile mümkün bir hale geliyor. Cilt detoksu yaparak cildinizi toksinlerden arındırmak için ilk olarak su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 2 litre su içerek cildinizi toksinlerden arındırabilirsiniz. Aynı zamanda kuru fırçalama ve buhar banyosu işlemleri ile cildinizde bulunan toksinlerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.
Ne Yediğiniz Önemli: Meyve ve Sebze Ağırlıklı Beslenin
Yazımızın en başında da söylediğimiz gibi sağlıklı bir cilde kavuşmanın ilk şartı; sağlıklı ve dengeli beslenmek oluyor. Sağlıklı beslenme rutini ile cildinizi uzun süreler koruyabilirsiniz. Özellikle sebze ve meyve tüketimi ile cildinize vitamin ve mineral takviyesi yapabilirsiniz. Cilt yaşlanmasını geciktirmek ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için aşağıdaki meyve ve sebzeleri uygun miktarda düzenli olarak tüketebilirsiniz.
Cildinizin de Dinlenmeye İhtiyacı Var: Günde 8 Saat Uyuyun
Sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildinizi düzenli olarak dinlendirmelisiniz. Cildinizin dinlenmesi ise sağlıklı bir uyku düzeni ile mümkün oluyor. Vücudun kendini her açıdan onardığı zaman dilimi olan uyku süreci, ciltteki kan akışının da hızlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda gün içinde cildinizin maruz kaldığı UV-A ve UV-B ışınlarının da etkisini azaltabilirsiniz. Günde en az 8 saat uyuyarak cildinizin dinlenmesini ve onarılmasını sağlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum