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  4. Kedi, köpekten süt emdi! Usulca yanına sokulup... Herkesin içini ısıtan anlar

Kedi, köpekten süt emdi! Usulca yanına sokulup... Herkesin içini ısıtan anlar

25.07.2024 10:07
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Tunceli’de, kedi ile köpeğin görüntüsü izleyenlerin içini ısıttı. Usulca köpeğin yanına sokulan kedi, patisiyle yerini yaptıktan sonra köpekten süt emdi.

Kedi, köpekten süt emdi! Usulca yanına sokulup... Herkesin içini ısıtan anlar

Olay Tunceli merkeze bağlı Atlantı köyünde yaşandı. Taylan Sinbat isimli vatandaş, kedi ile köpeğin yakınlaştığını gördü. Cep telefonunu çıkaran Sinbat, o anları kayıt altına almaya başlarken, hiç ummadığı bir durum ile karşı karşıya geldi.

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ANNE VE YAVRUSU GİBİ OLDULAR

Birbirleri ile didişmeleri ve kavgalarıyla bilinen hayvanların, adeta anne ve yavrusu şeklinde hareket etmesi izleyenleri duygulandırdı. Usulca köpeğin yanına sokulan kedi, patisiyle yerini yaptıktan sonra köpekten süt emdi. O anlar, izleyenlerin de içini ısıttı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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