10 Adımda Yatakta Daha Çekici Bir Kadın Olun!

Kadınlar için cinsellik erkekler kadar rahat olabildikleri bir konu değildir. Oysaki kadınlar yüzyıllardır hem cinselliğin hem de estetiğin önemli bir vurgusudur. Edebiyatın, resmin, fotoğrafın, kısaca bütün sanatın en önemli ögesi kadındır. Kadın cinselliği bu kadar vurgulanırken, kadınların cinsellikle ilgili yaşadığı donukluk ne yazık ki kendilerini ifade edememelerinden ve bir çeşit öz güven eksikliğinden kaynaklanır. Halbuki birkaç basit adımla, partnerinize daha seksi görünmeniz, onun için vazgeçilmez olmanız elinizde. Böylece seks sizin için de daha anlamlı olabilir. Bütün bunların dışında verimli bir seks hayatı, ruhsal ve fiziksel sağlığı doğrudan etkiler. Çiftler arasındaki bağı sağlamlaştırır. İnsan zihnine gün içerisinde defalarca kez seks yapmak düştüğü düşünülürse, neredeyse yemek yemek kadar önemli olduğu sonucu da ortaya çıkar. Yatakta Çekici Olmanın Yolları 1. Araştırın, öğrenin ve vücudunuzu tanımaktan korkmayın Cinsellikle ilgili bilgileriniz ne kadar geniş olursa, algılarınız da o denli genişler ve daha doğru adımlar atabilmeniz için sizi yönlendirir. Bu konular hakkında araştırma yapmaktan ve öğrenmekten kaçınmayın. Artık bilgiye ulaşmak eskisinden daha kolay. Gerekiyorsa, cinsel yaşam hakkında destek veren uzmanlardan yardım alın. Vücudun zevk bölgelerini bilmeniz ve kendi vücudunuzu tanımanız, cinsellikten aldığınız hazzı yükseltir. Vajinanın zevk duyusunu artıran bazı bölümleri vardır. G noktası, klitoris gibi vajinaya yerleşik noktalar kadın cinselliğinin önemli parçalarındandır.

2. İpleri elinize alın Erkeklerin kadınlarla ilgili en çok yakındıkları konulardan biri de seks sırasında pasif olmaları. Halbuki, kadınlar da erkekler kadar diledikleri gibi sevişmeyi hak ediyorlar. Utangaçlığı bir kenara atıp, ne istediğini bilen bir kadın gibi davranmanız karşınızdaki erkeği kışkırtacaktır. İlişkiler iki taraf arasında yaşanır. Gerektiği yerde kadının, gerektiği yerde erkeğin daha egemen olması, rutini de bozarak çiftlerin sıkılmasının önüne geçer. Misyoner pozisyonunu rafa kaldırın. 3. Mis kokular, yumuşacık bir ten Hem erkek için hem de kadın için önemli bir kural olan temizlik, erkekleri baştan çıkaran en önemli detay. Pırıl pırıl bir ciltten etrafa yayılan hoş kokular, bir sıfır önde başladığınızın işaretidir. Sevişmeden önce alınan bir duş ve duş sonrası cildin yumuşacık olmasını sağlayan vücut kremleri sizi daha hoş gösterecektir. Baştan çıkarma garantili parfümler de seçenekleriniz arasında olabilir. Lavanta, vanilya, yasemin çiçeği, tarçın, portakal, elma gibi kokuların afrodizyak etkisi olduğu bilinir. 4. Biraz edepsizlik işe yarayabilir Seks sırasında konuşmak çoğu kadın için zordur. Aslında erkekler onlarla iletişime geçen kadınları daha seksi bulur. Bu bir anda alışılacak bir davranış biçimi olmasa da zamanla iletişim kurma konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Konuşmak nasıl günlük yaşamın bir parçası ise seksin de bir parçası. Sevişirken konuşun, partnerinizin size ne hissettirdiğini söyleyin. Hatta bir parça övgü dolucu sözler ile erkeğin egosunu yükseltmek ve kendisine iyi hissettirmek de elinizde. İletişim konusunu sadece seks yaptığınız zamanlar ile kısıtlamayın. Partnerinizin fantezilerini sorun, yaşamak istedikleri hakkında bilgi edinin. Onunla ilgilendiğinizi belli edin.

5. Ne istediğinin farkına varın Her insanın seks sırasındaki istekleri ve hoşlandıkları birbirinden farklıdır. Genel geçer kurallar yerine, partnerinize özel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Vücudunda dokunulmasından en çok hoşlandığı bölgeleri öğrenip, dokunulmasından zevk almadığı noktalara dikkat ederek ona olan ilginizi ortaya koyabilirsiniz. Erkekler önemsenmeyi severler. Tıpkı kadın bedeninde olduğu gibi, erkek bedeninde de uyarılmayı artıran noktalar vardır. 6. Renklendirin, tatlandırın Seks sırasında bütün aktiviteyi erkekten beklemek yerine daha yaratıcı olabilirsiniz. Farklı pozisyonlar, harekete geçirecek değişiklikler erkeğin de ilgisini çekecektir. Bu tarz davranışlar aynı zamanda onu arzuladığınız hissini de uyandırır. Sizin cinsellikten zevk almanız, birlikte olduğunuz erkeğin de motivasyonunu artıracaktır. Seks objeleri hakkında bir fikriniz var mı? Kısa zamanda hem fikir hem de kendilerinden edinseniz iyi olur... Örneğin; seks başlangıcı için hoş bir ortamda yapılacak bir masaj yeteri kadar tahrik edici olacaktır. Mekan değiştirmek de bir başka çözüm olabilir. Seks genellikle karanlığa ve yatak odasına hapsedilir. Banyoya, salona, mutfağa hatta koridora taşımanın ne gibi bir yan etkisi olabilir ki?

7. Bırakın dokunsun Seks sırasında erkeklerin nefret ettikleri bir başka durum ise, sürekli kadınlar tarafından engellenmek. Dokunması, öpmesi ve teması kesilen erkek için seks o saatten sonra bir görev olmaya başlar. Erkeklerin bu durumdan nefret etmeleri, tabii ki cinselliği kadınlara göre daha özgür yaşamalarından kaynaklı. Ama siz de aynı özgür bakış açısına ulaşabilirsiniz. Bunun yerine rahat olup birlikte bir ritim tutturmak daha önemli. Tabii kadın vücudunun bir bölgesine dokunulmasından rahatsız oluyor ise bunu söylemenin doğru zamanı seks saatleri değil. Herhangi başka bir anda rahatlıkla bu durum ifade edilebilir. 8. Seks tanrıçalarını örnek alın Penye çamaşırlarınızı ve ayıcıklı pijama takımlarınızı bir süreliğine ortadan kaldırın. Kadınlar için üretilmiş seksi ürünlere bir göz atın. Ne kadar çok çeşit olduğunu ve ne kadar kışkırtıcı olduklarını göreceksiniz. Erkekler seks kadar seksi giyinen kadınları da severler. İç çamaşırı çekmecenizi biraz renklendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Kırmızıların daha kışkırtıcı olduğunu unutmayın. Jartiyerler, file çoraplar, saten sabahlıklar sizi daha çekici kılacaktır. Cici kız olmaktan vazgeçin. Ruhunuza biraz femme fatale yansımalar ekleyebilirsiniz. Erkeği öldürmediğiniz sürece bir sıkıntı olmaz.